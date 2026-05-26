مردانی: الگوی حکمرانی شهید رئیسی، پیوند میان حاکمیت و مردم را احیا کرد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا مردانی، در مراسم تجدید میثاق اساتید با شهید جمهور که شامگاه دوشنبه در بیت شهید آیتالله رئیسی برگزار شد، با گرامیداشت یاد شهدای انقلاب، دفاع مقدس و شهدای همراه شهید رئیسی از جمله شهید امیرعبداللهیان و شهید آلهاشم، به تبیین ابعاد الگوی حکمرانی تراز انقلاب اسلامی پرداخت.
رئیس بسیج اساتید کشور یکی از برجستهترین ویژگیهای شهید رئیسی را کاهش فاصله میان ساختار رسمی کشور و آحاد جامعه دانست و افزود: در دورههایی، افزایش این فاصله موجب فرسایش اعتماد عمومی شده بود، اما شهید رئیسی با حضور در میدان، ارتباط مستقیم با مستضعفان و تمرکز بر مسائل واقعی جامعه، توانست سرمایه اجتماعی نظام را ارتقا دهد و جایگاه نظام اسلامی را در دوران بحران مستحکم کند.
وی افزود: صداقت و مسئولیتپذیری ایشان در تصمیمات باعث شد که مردم حتی در جنگ ترکیبی و شناختی دشمن، در صحنه حاضر شده و توطئههای داخلی و خارجی را خنثی کنند.
مردانی با اشاره به نقش شهید رئیسی در تثبیت قدرت منطقهای ایران گفت: امروز جمهوری اسلامی به برکت این نوع حکمرانی، به عنوان قطب قدرت در منطقه و جهان شناخته میشود.
رئیس بسیج اساتید کشور تأکید کرد: شهید رئیسی با پرهیز از هرگونه حواشی و عبور از بیمهریها، ثابت کرد که مدیری تراز برای انقلاب اسلامی است که راهبرد «مقاومت و ایستادگی» را به پیروزی پیوند زد.
وی به نقشآفرینی زنان قهرمان ایران اشاره کرد و گفت: حضور بانوانی همچون خانم علمالهدی در میان نخبگان، الگوی ترازی برای زنان ماست. امروز بانوان ما با ایثار و شجاعت در پشتیبانی از جبهه و دیپلماسی، الگوی سوم زن مسلمان را به دنیا معرفی کردهاند که رسانهها باید بیش از پیش به معرفی این الگو بپردازند.
مردانی با اشاره به ویژهبرنامههای اساتید دانشگاه در سراسر کشور به مناسبت دومین سالگرد شهادت ایشان، خواستار تدوین علمی این مکتب شد و تصریح کرد: «بنیاد شهید رئیسی و مراکز دانشگاهی باید اهتمام ورزند تا یادداشتها، نظریات و الگوی حکمرانی ایشان به صورت مدون جمعآوری شود. این مطالب باید در سطوح مختلف تحصیلی در مدارس و دانشگاهها ارائه شده و به عنوان یک درس عملی از مکتب شهید بهشتی و شهید رئیسی، برای نسلهای آینده تئوریزه شود.
نظر شما