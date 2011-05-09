18 بانوی برتر در رشته های مختلف در هفته زن تجلیل می شوند

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، جواد جعفری شبانگاه یکشنبه در دیدار مدیران و روابط عمومی ادارات استان با بیان اینکه این نشست ها روزهای سوم تا پنجم خرداد ماه برگزار می شود، گفت: در هر یک از این سه جلسه، مهمانانی از کشور برای سخنرانی در مورد جایگاه و مقام زن دعوت می شوند و در پایان نشست، از گروه هایی از زنان برگزیده نیز تجلیل به عمل می آید.

وی خطاب به مدیران دستگاه های اجرایی استان گفت: دستگاه های اجرایی تا 25 اردیبهشت فرصت دارند که زنان برگزیده خود را با روزمه فعالیت ها و عملکرد آنان برای دبیرخانه کمیته فرهنگی در اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی ارسال کنند.

وی افزود: یک کمیته شش نفره، این اسامی و روزمه آنان را مطالعه و بررسی و 18 نفر از افراد معرفی شده دستگاه ها را به تبریک و تیمن 18 سال سن مبارک حضرت زهرا (س) انتخاب و طی سه شب متوالی از آن ها تجلیل می شود.

وی با اشاره به اینکه زنان معرفی شده باید در رشته های مدیریت خانواده، فرهنگی و هنری، تربیتی، اقتصادی، ایثارگری و دفاع مقدس، ورزشی و علمی، برتری یا موفقیتی داشته باشند تأکید کرد: البته شرط پذیرش هر یک از این خواهران، دو ویژگی است که باید در همه آن ها بارز باشد که یکی نقش خانوادگی موفق و دیگری، حجاب و عفاف است.

جعفری همچنین اظهار داشت: ادارات استان باید تا 25 اردیبهشت، سهمیه مورد تقاضا از صندلی های سالن برگزاری نشست را که سالن همایش های صدا و سیما خواهد بود مشخص کنند تا بر اساس میزان تقاضای رسیده و میزان ظرفیت، این سهمیه ها از سوی کمیته فرهنگی مشخص شود.

در این نشست همچنین مدیرکل اجتماعی استانداری نیز گفت: هویت انقلاب اسلامی و کارکرد نظام، ایجاد پیوند میان مقام قدسی و عالی اهل بیت با قضای اجرایی زندگی بشر است.

موسویان با بیان اینکه اسلام یک برنامه کاربردی و اجرایی است، گفت: اگر قرآن که مجموعه دستورات اسلامی است به یک زرادخانه قدرت نرم تبدیل نشود، از فلسفه و اهداف انقلاب دور افتاده ایم.

وی گفت: این تحول و تبدیل، مقدمه نظام جهانی اسلامی است.

وی افزود: ایام الله ها حلقه این پیوند را ایجاد می کند زیرا در این مناسبت ها فرصت خوبی برای متصل کردن ایده های اسلامی و زندگی ائمه به زندگی جامعه ماست.

وی یادآور شد: فلسفه نامگذاری روز ولادت حضرت زهرا به نام روز زن و روز مادر، و سایر مناسبت ها و نامگذاری ایام الله همین است.

مدیرکل سازمان تبلیغات اسلامی خراسان رضوی نیز در این نشست با تشریح دیدگاه های مختلف توسعه گفت: در تاریخ مطالعات اقتصادی و اجتماعی، اولین، الگوی توسعه، توسعه مادی و طبیعی و دومین الگو، توسعه نیروی انسانی بود.

حجت الاسلام مرویان افزود: در الگوی اول، قدرت ها به افزایش و بهینه سازی منابع طبیعی خود و جذب منابع عادی کشورهای ضعیف می پرداختند و در الگوی دوم، قدرت های جهانی، نخبگان و مغزها را جذب می کردند.

وی اضافه کرد: در الگوی جدیدتر، توسعه از سرمایه اجتماعی منشأ می گیرد و اجزای سرمایه اجتماعی شامل خانواده، احساس مشارکت، اعتماد عمومی، امیدواری به آینده و توجه به هویت ملی و آیینی است.

وی با تأکید بر اینکه ما سرمایه های اجتماعی بزرگی در کشور داریم خاطر نشان کرد: اگر سرمایه های اجتماعی یک کشور از درون دچار گسیختگی شود آن کشور از توسعه به سمت قهقرا و نیستی سوق می یابد.

وی افزود: ائمه معصومین و اعتقادات دینی، سرمایه های اجتماعی ما هستند زیرا هیچ قدرتی در جامعه، نمی تواند مثل این الگوها، احساس مشارکت و تجمیع اجتماعی را شکل دهد که ما نمونه های آن را در اجتماعات شادی و سوگ ائمه دینی می بینیم.

وی گفت: در ایام بزرگداشت هفته زن باید از این سرمایه های اجتماعی در جهت اهداف نظام بهره ببریم.

مرویان گفت: باید تلاش کنیم فعالیت های این هفته در قالب شخصیت حضرت زهرا از یک مهندسی مفهومی برخوردار بوده و در قالب یک برنامه قابل تعریف باشد.

وی از پژوهشگران، سخنوران و وعاظی که در هفته زن سخنرانی می کنند خواست وقتی از الگوی حضرت زهرا سخن می گویند به کلیات بسنده نکنند و جزئیات زندگی آن حضرت را برای ترسیم عملی یک الگوی زندگی برای زن امروز در نظر بگیرند.

مدیرکل امور زنان و خانواده استانداری نیز در این نشست گفت: برآیند برنامه های هفته زن باید تبیین شخصیت حضرت زهرا (س) باشد.

فاطمه رحمانی افزود: در کنار ترسیم این الگو، باید مردان جامعه نیز جایگاه و منزلت زنان را در نظر داشته باشند و آن را به رسمیت بشناسند.