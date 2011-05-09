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۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۱:۰۹

در خراسان رضوی/

18 بانوی برتر در رشته های مختلف در هفته زن تجلیل می شوند

18 بانوی برتر در رشته های مختلف در هفته زن تجلیل می شوند

مشهد - خبرگزاری مهر: رئیس کمیته فرهنگی هنری ستاد هفته بزرگداشت مقام زن و روز مادر در خراسان رضوی گفت: در هفته زن سه جلسه عمومی با محوریت تقدیر از زنان نخبه استان در رشته های مختلف برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، جواد جعفری شبانگاه یکشنبه در دیدار مدیران و روابط عمومی ادارات استان با بیان اینکه این نشست ها روزهای سوم تا پنجم خرداد ماه برگزار می شود، گفت: در هر یک از این سه جلسه، مهمانانی از کشور برای سخنرانی در مورد جایگاه و مقام زن دعوت می شوند و در پایان نشست، از گروه هایی از زنان برگزیده نیز تجلیل به عمل می آید.

وی خطاب به مدیران دستگاه های اجرایی استان گفت: دستگاه های اجرایی تا 25 اردیبهشت فرصت دارند که زنان برگزیده خود را با روزمه فعالیت ها و عملکرد آنان برای دبیرخانه کمیته فرهنگی در اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی ارسال کنند.

وی افزود: یک کمیته شش نفره، این اسامی و روزمه آنان را مطالعه و بررسی و 18 نفر از افراد معرفی شده دستگاه ها را به تبریک و تیمن 18 سال سن مبارک حضرت زهرا (س) انتخاب و طی سه شب متوالی از آن ها تجلیل می شود.

وی با اشاره به اینکه زنان معرفی شده باید در رشته های مدیریت خانواده، فرهنگی و هنری، تربیتی، اقتصادی، ایثارگری و دفاع مقدس، ورزشی و علمی، برتری یا موفقیتی داشته باشند تأکید کرد: البته شرط پذیرش هر یک از این خواهران، دو ویژگی است که باید در همه آن ها بارز باشد که یکی نقش خانوادگی موفق و دیگری، حجاب و عفاف است.

جعفری همچنین اظهار داشت: ادارات استان باید تا 25 اردیبهشت، سهمیه مورد تقاضا از صندلی های سالن برگزاری نشست را که سالن همایش های صدا و سیما خواهد بود مشخص کنند تا بر اساس میزان تقاضای رسیده و میزان ظرفیت، این سهمیه ها از سوی کمیته فرهنگی مشخص شود.

در این نشست همچنین مدیرکل اجتماعی استانداری نیز گفت: هویت انقلاب اسلامی و کارکرد نظام، ایجاد پیوند میان مقام قدسی و عالی اهل بیت با قضای اجرایی زندگی بشر است.

موسویان با بیان اینکه اسلام یک برنامه کاربردی و اجرایی است، گفت: اگر قرآن که مجموعه دستورات اسلامی است به یک زرادخانه قدرت نرم تبدیل نشود، از فلسفه و اهداف انقلاب دور افتاده ایم.

وی گفت: این تحول و تبدیل، مقدمه نظام جهانی اسلامی است.

وی افزود: ایام الله ها حلقه این پیوند را ایجاد می کند زیرا در این مناسبت ها فرصت خوبی برای متصل کردن ایده های اسلامی و زندگی ائمه به زندگی جامعه ماست.

وی یادآور شد: فلسفه نامگذاری روز ولادت حضرت زهرا به نام روز زن و روز مادر، و سایر مناسبت ها و نامگذاری ایام الله همین است.

مدیرکل سازمان تبلیغات اسلامی خراسان رضوی نیز در این نشست با تشریح دیدگاه های مختلف توسعه گفت: در تاریخ مطالعات اقتصادی و اجتماعی، اولین، الگوی توسعه، توسعه مادی و طبیعی و دومین الگو، توسعه نیروی انسانی بود.

حجت الاسلام مرویان افزود: در الگوی اول، قدرت ها به افزایش و بهینه سازی منابع طبیعی خود و جذب منابع عادی کشورهای ضعیف می پرداختند و در الگوی دوم، قدرت های جهانی، نخبگان و مغزها را جذب می کردند.

وی اضافه کرد: در الگوی جدیدتر، توسعه از سرمایه اجتماعی منشأ می گیرد و اجزای سرمایه اجتماعی شامل خانواده، احساس مشارکت، اعتماد عمومی، امیدواری به آینده و توجه به هویت ملی و آیینی است.

وی با تأکید بر اینکه ما سرمایه های اجتماعی بزرگی در کشور داریم خاطر نشان کرد: اگر سرمایه های اجتماعی یک کشور از درون دچار گسیختگی شود آن کشور از توسعه به سمت قهقرا و نیستی سوق می یابد.

وی افزود: ائمه معصومین و اعتقادات دینی، سرمایه های اجتماعی ما هستند زیرا هیچ قدرتی در جامعه، نمی تواند مثل این الگوها، احساس مشارکت و تجمیع اجتماعی را شکل دهد که ما نمونه های آن را در اجتماعات شادی و سوگ ائمه دینی می بینیم.

وی گفت: در ایام بزرگداشت هفته زن باید از این سرمایه های اجتماعی در جهت اهداف نظام بهره ببریم.

مرویان گفت: باید تلاش کنیم فعالیت های این هفته در قالب شخصیت حضرت زهرا از یک مهندسی مفهومی برخوردار بوده و در قالب یک برنامه قابل تعریف باشد.

وی از پژوهشگران، سخنوران و وعاظی که در هفته زن سخنرانی می کنند خواست وقتی از الگوی حضرت زهرا سخن می گویند به کلیات بسنده نکنند و جزئیات زندگی آن حضرت را برای ترسیم عملی یک الگوی زندگی برای زن امروز در نظر بگیرند.

مدیرکل امور زنان و خانواده استانداری نیز در این نشست گفت: برآیند برنامه های هفته زن باید تبیین شخصیت حضرت زهرا (س) باشد.

فاطمه رحمانی افزود: در کنار ترسیم این الگو، باید مردان جامعه نیز جایگاه و منزلت زنان را در نظر داشته باشند و آن را به رسمیت بشناسند.

کد مطلب 1307390

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