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۱۰ آبان ۱۴۰۵، ۰:۳۱

برخورد با زمین‌خواری در کنارک؛ ۴ هکتار مرتع ملی آزادسازی شد

برخورد با زمین‌خواری در کنارک؛ ۴ هکتار مرتع ملی آزادسازی شد

کنارک- دادستان عمومی و انقلاب شهرستان‌های کنارک و زرآباد از رفع تصرف چهار هکتار از اراضی ملی مرتع سرگان و تخریب دیوارکشی غیرمجاز در این محدوده خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، هادی نجاری، شامگاه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: چهار هکتار از اراضی ملی مرتع سرگان شهرستان کنارک که مورد تصرف غیرقانونی قرار گرفته بود، با اقدام یگان حفاظت منابع طبیعی آزادسازی شد و دیوارکشی غیرمجاز احداث‌شده در این محدوده قلع‌وقمع شد.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان‌های کنارک و زرآباد افزود: این اقدام روز شنبه نهم آبان‌ماه، در راستای صیانت از حقوق عامه، حفاظت از منابع طبیعی و مقابله با پدیده زمین‌خواری انجام شد و اراضی مورد تعرض مجدداً تحت حفاظت و مدیریت اداره منابع طبیعی قرار گرفت.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان‌های کنارک و زرآباد با تأکید بر ضرورت حفاظت از اراضی ملی و منابع طبیعی بیان کرد: این اراضی از سرمایه‌های ارزشمند عمومی و متعلق به نسل حاضر و آینده است و هرگونه تعرض و تصرف غیرقانونی در آن‌ها، موجب تضییع حقوق عامه و بیت‌المال می‌شود.

نجاری ادامه داد: دستگاه قضایی در چارچوب وظایف قانونی خود با هرگونه زمین‌خواری، تجاوز به اراضی ملی و ساخت‌وسازهای غیرمجاز برخورد قاطع خواهد داشت و از اقدامات قانونی دستگاه‌های متولی در مسیر صیانت از حقوق عمومی حمایت می‌کند.

وی همچنین بر ضرورت نظارت مستمر دستگاه‌های متولی، شناسایی به‌موقع تصرفات غیرقانونی و جلوگیری از تثبیت ساخت‌وسازهای غیرمجاز تأکید کرد و تعامل بیشتر دستگاه‌های اجرایی و ضابطان را برای حفاظت از انفال ضروری دانست.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان‌های کنارک و زرآباد ضمن قدردانی از اقدامات اداره منابع طبیعی شهرستان، به‌ویژه رئیس اداره منابع طبیعی، فرمانده یگان حفاظت و مأموران این مجموعه، بر استمرار نظارت میدانی و برخورد قانونی با متجاوزان به اراضی ملی تأکید کرد.

نجاری از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه تصرف، تخریب، دیوارکشی یا تعرض به اراضی ملی و منابع طبیعی، موضوع را به مراجع ذی‌صلاح اطلاع دهند تا اقدامات قانونی لازم برای جلوگیری از تضییع حقوق بیت‌المال انجام شود.

کد مطلب 6995788

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