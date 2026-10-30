سردار نقدی: دشمن به دنبال تضعیف وحدت ملی است

گزارش خبرگزاری مهر، سردار محمدرضا نقدی در دیدار با مسئولان چابهار، علما، روحانیون، ریش‌سفیدان، معتمدان و جمعی از جوانان سواحل مکران اظهار کرد: دشمن با تحریف واقعیت‌ها، تخریب اعتماد عمومی و دامن زدن به اختلافات اجتماعی تلاش می‌کند انسجام جامعه را تضعیف کند و میان اقشار مختلف مردم فاصله بیندازد.

وی با اشاره به جایگاه اثرگذار شخصیت‌های دینی و اجتماعی در تقویت همبستگی عمومی افزود: علما، روحانیون، ریش‌سفیدان و نخبگان می‌توانند با روشنگری، آگاهی‌بخشی و مقابله با انتشار اخبار نادرست، نقش مهمی در افزایش بصیرت جامعه و خنثی‌سازی توطئه‌های دشمن ایفا کنند.

معاون هماهنگ‌کننده سپاه پاسداران با تأکید بر ضرورت تقویت امید و مقاومت در جامعه ادامه داد: همکاری همه اقشار و تقویت همدلی و اعتماد متقابل، از الزامات حفظ وحدت و انسجام ملی است.

نقدی همچنین در نشست بصیرتی جهاد تبیین شهرستان کنارک با اشاره به شیوه‌های دشمن در جنگ شناختی اظهار کرد: دشمن با بهره‌گیری از رسانه‌های همسو و عملیات روانی، تلاش می‌کند با تحریف واقعیت‌ها میان اقوام ایرانی اختلاف ایجاد کند و به وحدت و همبستگی ملی آسیب بزند.

وی افزود: پس از ناکامی دشمن در دستیابی به اهداف نظامی، تمرکز بر ایجاد شکاف‌های اجتماعی، تضعیف اعتماد عمومی و فاصله انداختن میان مردم و حاکمیت افزایش یافته است؛ چراکه اختلاف و پراکندگی اجتماعی می‌تواند زمینه‌ساز پیشبرد اهداف آن‌ها باشد.

معاون هماهنگ‌کننده سپاه با اشاره به اهمیت جهاد تبیین در شرایط کنونی بیان کرد: مقابله با جنگ شناختی تنها با اقدامات نظامی امکان‌پذیر نیست، بلکه افزایش قدرت تحلیل مردم، تشخیص اخبار درست از نادرست و مقابله با تحریف واقعیت‌ها از ضرورت‌های اساسی این عرصه است.

نقدی با اشاره به تلاش دشمن برای بهره‌برداری از مشکلات اقتصادی و اجتماعی کشور تصریح کرد: فشارهای اقتصادی، عملیات رسانه‌ای و اقدامات نظامی در کنار یکدیگر با هدف تضعیف روحیه مردم و ایجاد ناامیدی دنبال می‌شوند و از این‌رو تقویت امید اجتماعی و اعتمادبه‌نفس ملی اهمیت ویژه‌ای دارد.

وی همچنین با یادآوری ایستادگی و فداکاری رزمندگان در جنگ اخیر، بر ضرورت پاسداشت این رشادت‌ها و تقویت روحیه مقاومت و همبستگی در جامعه تأکید کرد.

معاون هماهنگ‌کننده سپاه پاسداران با تأکید بر ضرورت هم‌افزایی اقشار مختلف جامعه گفت: امروز بیش از هر زمان دیگری به وحدت، همدلی و همکاری نیاز داریم و باید با کنار گذاشتن اختلافات، برای حل مسائل و مشکلات مردم تلاش کنیم و اجازه ندهیم اختلافات اجتماعی به ابزاری برای تحقق اهداف دشمن تبدیل شود.

نقدی در پایان، حضور آگاهانه مردم در عرصه‌های مختلف را از ظرفیت‌های مهم کشور برای مقابله با تهدیدها دانست و بر ضرورت تقویت ارتباط و تعامل میان مسئولان، علما، معتمدان و اقشار مختلف مردم تأکید کرد.