به گزارش خبرگزاری مهر، جواد پورسجاد با اشاره به آزادسازی اراضی ساحلی در محدوده بخش لشت‌نشا اظهار کرد: در راستای صیانت از حقوق عامه، حفاظت از منابع طبیعی و اراضی ملی و مقابله با ساخت‌ و سازهای غیرمجاز، ۲۶۰ هزار مترمربع از اراضی ساحلی و مناطق حفاظت‌ شده در محدوده زیباکنار، چونچنان، خشک‌ اسطلخ و پارک ملی بوجاق رفع تصرف شد.

رئیس حوزه قضایی بخش لشت‌نشا با بیان اینکه ارزش ریالی اراضی آزادشده ۲۶۰ میلیارد تومان برآورد شده است، افزود: این اقدام در پی گزارش‌های مردمی، پایش‌های میدانی و با دستور قضایی و همکاری یگان‌های اجرایی انجام شد و اراضی تصرف‌شده به بیت‌المال بازگردانده شدند.

وی با اشاره به تأکیدات رئیس‌کل دادگستری گیلان بر ضرورت صیانت از حقوق عامه و حفاظت از محیط زیست و منابع طبیعی تصریح کرد: دستگاه قضایی با هرگونه تصرف غیرمجاز در اراضی ملی، نوار ساحلی و حریم منابع طبیعی برخورد قانونی خواهد کرد.

پورسجاد با تأکید بر اینکه حفظ انفال و حقوق عامه از اولویت‌های دستگاه قضایی است، گفت: در برخورد با متخلفان و متعرضان به اراضی ملی هیچ‌گونه اغماضی صورت نخواهد گرفت.

وی هدف از اجرای این طرح را حفاظت از نوار ساحلی، جلوگیری از ساخت‌وسازهای غیرمجاز و تضمین دسترسی آزاد مردم به منابع طبیعی عنوان کرد و افزود: روند شناسایی و رفع تصرف اراضی ملی و ساحلی با همکاری دستگاه‌های اجرایی با جدیت ادامه خواهد داشت.