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۱۰ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۲۵

آمادگی همدان برای میزبانی از بیستمین دوره آزمون سراسری قرآن و عترت

آمادگی همدان برای میزبانی از بیستمین دوره آزمون سراسری قرآن و عترت

همدان-مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان همدان از برگزاری بیستمین دوره آزمون سراسری قرآن و عترت همزمان با ۲۸ آبان ماه در استان همدان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید محمدرضا جوادی ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به آمار مشارکت در بیستمین دوره آزمون سراسری قرآن و عترت، اظهار کرد: در مجموع حدود ۴ هزار نفر در فرآیند ثبت نام این آزمون مشارکت داشته‌اند که از این تعداد ۲ هزار و ۲۱ نفر در بخش آزمون کتبی استان با یکدیگر به رقابت می‌پردازند.

وی با بیان اینکه این دوره از آزمون در ۱۴ رشته حفظ و مفاهیم قرآن کریم برنامه‌ریزی شده است، افزود: برای برگزاری هرچه بهتر این رقابت‌ها ۱۰ حوزه امتحانی در شهرستان‌های همدان، ملایر، نهاوند، تویسرکان، اسدآباد، کبودراهنگ، رزن، بهار، فامنین و درگزین پیش‌بینی شده است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان همدان خاطرنشان کرد: در میان شهرستان‌های استان شهرستان بهار بیشترین آمار ثبت نام کنندگان را به خود اختصاص داده است که این میزان استقبال ظرفیت بسیار ارزشمندی برای خطه دارالمومنین و دارالمجاهدین همدان محسوب می‌شود.

جوادی با تاکید بر اینکه استقبال بی‌نظیر از بیستمین دوره آزمون سراسری قرآن و عترت نشان دهنده پتانسیل بالای استان و ضرورت توجه مضاعف به برنامه‌های آموزشی و ترویجی قرآنی است، نقش موسسات قرآنی را در توسعه و ترویج فرهنگ قرآن و عترت بسیار کلیدی و اثرگذار توصیف کرد.

وی در خصوص روند آماده سازی و هماهنگی‌های انجام شده برای برگزاری این رویداد یادآور شد: از نخستین روزهای ابلاغ دستورالعمل‌ها، اطلاع‌رسانی گسترده از طریق رسانه‌ها و بسترهای ارتباطی انجام شده و شیوه نامه‌های اجرایی نیز در اختیار مدیران موسسات و مراکز قرآنی استان قرار گرفت تا آزمونی نظم یافته و در سطح مطلوب برگزار شود.

کد مطلب 6996163

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