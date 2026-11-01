آمادگی همدان برای میزبانی از بیستمین دوره آزمون سراسری قرآن و عترت

به گزارش خبرگزاری مهر، سید محمدرضا جوادی ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به آمار مشارکت در بیستمین دوره آزمون سراسری قرآن و عترت، اظهار کرد: در مجموع حدود ۴ هزار نفر در فرآیند ثبت نام این آزمون مشارکت داشته‌اند که از این تعداد ۲ هزار و ۲۱ نفر در بخش آزمون کتبی استان با یکدیگر به رقابت می‌پردازند.

وی با بیان اینکه این دوره از آزمون در ۱۴ رشته حفظ و مفاهیم قرآن کریم برنامه‌ریزی شده است، افزود: برای برگزاری هرچه بهتر این رقابت‌ها ۱۰ حوزه امتحانی در شهرستان‌های همدان، ملایر، نهاوند، تویسرکان، اسدآباد، کبودراهنگ، رزن، بهار، فامنین و درگزین پیش‌بینی شده است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان همدان خاطرنشان کرد: در میان شهرستان‌های استان شهرستان بهار بیشترین آمار ثبت نام کنندگان را به خود اختصاص داده است که این میزان استقبال ظرفیت بسیار ارزشمندی برای خطه دارالمومنین و دارالمجاهدین همدان محسوب می‌شود.

جوادی با تاکید بر اینکه استقبال بی‌نظیر از بیستمین دوره آزمون سراسری قرآن و عترت نشان دهنده پتانسیل بالای استان و ضرورت توجه مضاعف به برنامه‌های آموزشی و ترویجی قرآنی است، نقش موسسات قرآنی را در توسعه و ترویج فرهنگ قرآن و عترت بسیار کلیدی و اثرگذار توصیف کرد.

وی در خصوص روند آماده سازی و هماهنگی‌های انجام شده برای برگزاری این رویداد یادآور شد: از نخستین روزهای ابلاغ دستورالعمل‌ها، اطلاع‌رسانی گسترده از طریق رسانه‌ها و بسترهای ارتباطی انجام شده و شیوه نامه‌های اجرایی نیز در اختیار مدیران موسسات و مراکز قرآنی استان قرار گرفت تا آزمونی نظم یافته و در سطح مطلوب برگزار شود.