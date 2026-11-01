به گزارش خبرنگار مهر، سردار غلامرضا جلالی با اشاره به اهمیت مدیریت وابستگی زیرساخت‌ها به یکدیگر، اظهار کرد: شدت وابستگی به برق در بخش‌های مختلف، بر اساس یک تقسیم‌بندی از صفر تا ۱۰۰ و در پنج سطح سفید، زرد، نارنجی، قرمز و سیاه ارزیابی شده است.

وی افزود: وابستگی ۸۰ تا ۱۰۰ درصدی در سطح سیاه قرار می‌گیرد و غیرقابل‌قبول و غیرقابل‌تحمل است؛ اکنون ۱۴ حوزه در این سطح از وابستگی به برق قرار دارند.

جلالی با اشاره به راهبرد دشمن در هدف‌گیری زنجیره‌های تأمین و تولید گفت: دشمن به بخش‌هایی حمله می‌کند که بیشترین میزان وابستگی و تمرکز را دارند. در ادبیات پدافند غیرعامل، چنین وضعیتی به افزایش جذابیت زیرساخت‌ها به‌عنوان هدف منجر می‌شود.

رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور همچنین از تصویب ۹ تغییر رویکرد اساسی در کمیته دائمی این سازمان پس از «جنگ ۴۰ روزه» خبر داد و گفت: در این مصوبات، حفاظت از اطلاعات زیرساخت‌های حیاتی، حساس و مهم مورد توجه قرار گرفته است. بر اساس ابلاغیه، انتشار این اطلاعات ممنوع است و برای صیانت از آن‌ها، از جمله در فرایند مناقصه‌ها، راهکارهایی پیش‌بینی شده است.

وی با تأکید بر ضرورت کاهش وابستگی زیرساخت‌های دارای وضعیت سیاه، گفت: هدف‌گذاری باید به‌گونه‌ای باشد که شدت وابستگی این زیرساخت‌ها به سطح زرد، یعنی حدود ۲۰ تا ۴۰ درصد، کاهش یابد.

جلالی با اشاره به وابستگی تولید برق به گاز اظهار کرد: در شرایط مناسب آبی، حدود ۷۵ درصد و در شرایط کم‌آبی حدود ۹۰ تا ۹۵ درصد تولید برق به گاز وابسته است؛ این میزان وابستگی قابل‌قبول نیست و باید برای آن چاره‌اندیشی شود.

وی توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر را یکی از راهکارهای کاهش این وابستگی دانست و افزود: کشور به‌صورت راهبردی به دست‌کم ۳۰ هزار مگاوات برق خورشیدی نیاز دارد. افزایش ظرفیت تولید برق خورشیدی می‌تواند مصرف گاز را کاهش دهد و به بازگشت تراز گاز و برق به وضعیت متعادل کمک کند.