سید یاسر رایگانی، سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی، در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره گلایه برخی شهروندان از عرضه دارو بدون درج قیمت و تفاوت قیمت اعلامی داروخانه‌ها اظهار کرد: مرجع ناظر بر عملکرد داروخانه‌ها در حوزه عرضه دارو، سازمان غذا و دارو و دانشگاه‌های علوم پزشکی هستند و تخلفات این بخش پس از بررسی و ارجاع به سازمان تعزیرات حکومتی، در این سازمان مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.

وی با تأکید بر ضرورت مطالبه فاکتور رسمی از داروخانه‌ها افزود: از هموطنان درخواست داریم هنگام خرید دارو حتماً فاکتور رسمی دریافت کنند، داروی فاقد قیمت درج‌شده را نپذیرند و داروخانه را به رعایت قیمت درج‌شده روی بسته‌بندی دارو ملزم کنند.

رایگانی ادامه داد: داروخانه‌ها موظف‌اند دارو را با رعایت ضوابط عرضه کنند و قیمت درج‌شده روی بسته‌بندی باید مبنای فروش قرار گیرد.

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی با اشاره به برخی تغییرات در شیوه قیمت‌گذاری، واردات و تأمین دارو گفت: در مواردی مشاهده می‌شود برخی کارخانه‌ها با هدف سودجویی و سوءاستفاده از شرایط بازار، قیمت محصولات خود را اعلام نمی‌کنند و این مسئله به داروخانه‌ها نیز تسری پیدا می‌کند و زمینه تغییر قیمت را فراهم می‌آورد.

وی تصریح کرد: اعلام نکردن قیمت دارو از سوی تولیدکنندگان نیز از نظر ما تخلف است و با توجه به اینکه مرجع نظارت بر این حوزه سازمان غذا و دارو و دانشگاه‌های علوم پزشکی هستند، موارد مربوط پس از ارجاع در سازمان تعزیرات حکومتی رسیدگی خواهد شد.

رایگانی در ادامه به وضعیت عرضه تجهیزات پزشکی اشاره کرد و گفت: در بخش تجهیزات پزشکی تولید داخل، مراکز عرضه باید فاکتور خرید از کارخانه داشته باشند و کالا را براساس قیمت خرید و با احتساب سود متعارف بازار قیمت‌گذاری و عرضه کنند.

وی درباره تجهیزات پزشکی وارداتی نیز اظهار کرد: با توجه به شرایط تحریمی، دشواری‌های تأمین و نوسانات نرخ ارز، بخشی از تغییرات قیمت این محصولات قابل درک است؛ اما این شرایط نمی‌تواند بهانه‌ای برای عرضه کالاهای بدون قیمت باشد.

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی افزود: تاریخ خرید و واردات و همچنین مبنای ارزی تأمین کالا مشخص است و فروشندگان نباید از این شرایط به‌عنوان دستاویزی برای گران‌فروشی و عرضه کالا با قیمتی بالاتر از نرخ متعارف استفاده کنند.