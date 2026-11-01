۱۷ هزار فقره پرونده در شعب تعزیرات حکومتی آذربایجان غربی رسیدگی شد

به گزارش خبرنگار مهر، حسین نجف زاده صبح یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران به مناسبت سالروز تشکیل سازمان تعزیرات حکومتی با اشاره به تشکیل ۱۷ هزار و ۴۱۱ فقره پرونده تخلف در شعب تعزیرات حکومتی استان طی هفت ماهه امسال اظهار کرد: این اداره کل ۴۱۶ عنوان تخلفات مختلف را رسیدگی می کند که امسال تعداد پرونده ۸ درصد افزایش داشته است.

وی ادامه داد: جریمه نقدی این پرونده ها در مجموع ۴۹ هزار و۸۶۴ میلیارد ریال است که بخش زیاد شامل ۹۰ درصد جریمه نقدی این تخلفات مربوط به قاچاق کالا و ارز است.

نجف زاده اضافه کرد: از پرونده های رسیدگی شده ۷۰ درصد شامل ۱۱ هزار و ۴۹۴ فقره با جریمه نقدی دو هزار و ۴۹۴ میلیارد ریال مربوط به کالا و خدمات است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان غربی تعداد پرونده های تخلف در حوزه قاچاق کالا و ارز را ۵ هزار و ۲۱۱ فقره با ۴۷ هزار و ۲۸۵ میلیارد و ۴۰۵ میلیون ریال عنوان کرد و افزود: همچنین ۷۰۶ فقره پرونده با جریمه نقدی ۸۴ میلیارد و ۴۶۱ میلیون ریال در این مدت تشکیل و رسیدگی شده است.

نجف زاده با بیان اینکه به طور متوسط ماهانه سه هزار فقره پرونده در شعب تعزیرات حکومتی استان تشکیل و رسیدگی می شود، گفت: تاکنون ۵۰ درصد جریمه نقدی وصول شده است.

وی با بیان اینکه روزانه ۳۰ تماس مردمی با تعزیرات استان در خصوص تخلفات انجام می گیرد، اظهار کرد: ۲۵ درصد پرونده های کالا و خدمات طی هفت ماهه شامل سه هزار فقره پرونده از طریق تماس مستقیم مردمی بوده است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان غربی با بیان اینکه بیشترین تخلفات در این مدت مربوط به حوزه آرد و نان بوده است، گفت: طی هفت ماهه امسال بیش از سه هزار فقره پرونده تخلف در این حوزه در استان تشکیل شده است که دو هزار و ۹۴۰ پرونده مربوط به حوزه نان و ۲۳۴ فقره پرونده مربوط به آرد بوده است.

وی ارزش جریمه نقدی تخلفات حوزه آرد و نان در استان طی این مدت را ۳۳۷ میلیارد ریال عنوان کرد و افزود: در این مدت ۵ هزار کیسه آرد نان غیرمجاز کشف و ضبط شده است.