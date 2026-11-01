۲۷۷۸ پرونده در تعزیرات حکومتی چهارمحال و بختیاری مختومه شد

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم رفیعی صبح شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به عملکرد حوزه بهداشت، دارو و درمان اظهار کرد: در این بخش ۵۵۴ پرونده وارد شده که از این تعداد ۵۰۹ فقره مختومه و ۳۰ میلیارد ریال محکومیت ریالی برای متخلفان در نظر گرفته شده است.

وی افزود: در حوزه قاچاق کالا و ارز نیز ۶۵۳ پرونده تشکیل شده که ۵۴۵ فقره آن مختومه و ارزش محکومیت‌ها به حدود ۲۰۰۰ میلیارد ریال رسیده است.

رفیعی با اشاره به فرآیند رسیدگی به تخلفات پزشکی گفت: بسیاری از پرونده‌های تخلف پزشکان ابتدا در کمیسیون ماده ۱۱ بررسی می‌شود و پس از غربالگری به تعزیرات ارجاع می‌گردد. همین موضوع باعث شده آمار پرونده‌های این حوزه نسبت به حجم تخلفات کمتر به نظر برسد؛ در حالی که تخلف محرز است و باید برخورد شود.

سرپرست تعزیرات حکومتی استان خاطرنشان کرد: در شهرستان‌های بن، سامان و فرخشهر اداره مستقل تعزیرات حکومتی وجود ندارد و پرونده‌های این حوزه‌ها در مرکز استان (شهرکرد) رسیدگی می‌شود.

وی به آمار پرونده‌های ارسالی از دستگاه‌های نظارتی اشاره کرد و گفت: سازمان صنعت، معدن و تجارت با ۵۶۲ پرونده در صدر جدول دستگاه‌های ارسال‌کننده قرار دارد. جهاد کشاورزی، دانشگاه علوم پزشکی، مراکز بهداشت و اتاق اصناف نیز پرونده‌هایی به تعزیرات ارسال کرده‌اند.

رفیعی افزود: در شهرستان لردگان پرونده‌های تجمیعی رسیدگی می‌شود. سازمان صنعت، معدن و تجارت ۳۳۶ پرونده و مرکز بهداشت ۵۸ پرونده ارسال کرده است. در شهرستان‌های کیار و اردل نیز ۱۶۹ پرونده در حوزه کالا و خدمات از سوی صنعت، معدن و تجارت و ۱۰۵ پرونده از سوی مرکز بهداشت دریافت شده است.

وی با بیان اینکه سازمان صنعت، معدن و تجارت و اتاق اصناف بیشترین پرونده‌ها را ارسال کرده‌اند، تأکید کرد: یا نظارت‌ها بسیار ضعیف است یا آمار تخلفات پایین است. حتی واحدهایی وجود دارند که تخلف صنفی ندارند، اما عدم صدور صورت‌حساب، عدم درج قیمت و کم‌فروشی از تخلفات شایع است.

رفیعی شایع‌ترین تخلفات را برشمرد و گفت: عدم صدور صورت‌حساب با ۱۳۸۰ مورد در صدر قرار دارد. تعطیلی خودسرانه نانوایی‌ها ۲۷۶ مورد، نداشتن پروانه کسب ۲۴۵ مورد، کم‌فروشی ۱۲۸ مورد و تقلب ۱۱۲ مورد از دیگر تخلفات پرتکرار بوده است.

سرپرست تعزیرات حکومتی چهارمحال و بختیاری از انجام ۳۹۰ گشت مشترک در هفت ماهه امسال خبر داد و افزود: در این گشت‌ها ۵۲۹ واحد صنفی بازرسی شده که ۱۵۸ واحد بدون تخلف بوده‌اند. گشت‌های مشترک با همکاری جهاد کشاورزی، صنعت، معدن و تجارت، اتاق اصناف، پلیس امنیت اقتصادی و مرکز بهداشت برگزار می‌شود.

رفیعی در پایان با اشاره به اهمیت نظارت دستگاه‌های متولی تأکید کرد: انتظار داریم نظارت‌ها تقویت شود تا هم از شکل‌گیری تخلفات جلوگیری و هم برخورد با متخلفان مؤثرتر انجام شود.