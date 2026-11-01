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۱۰ آبان ۱۴۰۵، ۱۱:۴۵

۲۷۷۸ پرونده در تعزیرات حکومتی چهارمحال و بختیاری مختومه شد

۲۷۷۸ پرونده در تعزیرات حکومتی چهارمحال و بختیاری مختومه شد

شهرکرد-سرپرست تعزیرات حکومتی چهارمحال و بختیاری گفت: در هفت ماه امسال ۲۷۷۸ پرونده در این سازمان مختومه و رأی صادر شده که ارزش ریالی محکومیت‌های آن به ۵۷ هزار میلیارد ریال رسیده است.

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم رفیعی صبح شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به عملکرد حوزه بهداشت، دارو و درمان اظهار کرد: در این بخش ۵۵۴ پرونده وارد شده که از این تعداد ۵۰۹ فقره مختومه و ۳۰ میلیارد ریال محکومیت ریالی برای متخلفان در نظر گرفته شده است.

وی افزود: در حوزه قاچاق کالا و ارز نیز ۶۵۳ پرونده تشکیل شده که ۵۴۵ فقره آن مختومه و ارزش محکومیت‌ها به حدود ۲۰۰۰ میلیارد ریال رسیده است.

رفیعی با اشاره به فرآیند رسیدگی به تخلفات پزشکی گفت: بسیاری از پرونده‌های تخلف پزشکان ابتدا در کمیسیون ماده ۱۱ بررسی می‌شود و پس از غربالگری به تعزیرات ارجاع می‌گردد. همین موضوع باعث شده آمار پرونده‌های این حوزه نسبت به حجم تخلفات کمتر به نظر برسد؛ در حالی که تخلف محرز است و باید برخورد شود.

سرپرست تعزیرات حکومتی استان خاطرنشان کرد: در شهرستان‌های بن، سامان و فرخشهر اداره مستقل تعزیرات حکومتی وجود ندارد و پرونده‌های این حوزه‌ها در مرکز استان (شهرکرد) رسیدگی می‌شود.

وی به آمار پرونده‌های ارسالی از دستگاه‌های نظارتی اشاره کرد و گفت: سازمان صنعت، معدن و تجارت با ۵۶۲ پرونده در صدر جدول دستگاه‌های ارسال‌کننده قرار دارد. جهاد کشاورزی، دانشگاه علوم پزشکی، مراکز بهداشت و اتاق اصناف نیز پرونده‌هایی به تعزیرات ارسال کرده‌اند.

رفیعی افزود: در شهرستان لردگان پرونده‌های تجمیعی رسیدگی می‌شود. سازمان صنعت، معدن و تجارت ۳۳۶ پرونده و مرکز بهداشت ۵۸ پرونده ارسال کرده است. در شهرستان‌های کیار و اردل نیز ۱۶۹ پرونده در حوزه کالا و خدمات از سوی صنعت، معدن و تجارت و ۱۰۵ پرونده از سوی مرکز بهداشت دریافت شده است.

وی با بیان اینکه سازمان صنعت، معدن و تجارت و اتاق اصناف بیشترین پرونده‌ها را ارسال کرده‌اند، تأکید کرد: یا نظارت‌ها بسیار ضعیف است یا آمار تخلفات پایین است. حتی واحدهایی وجود دارند که تخلف صنفی ندارند، اما عدم صدور صورت‌حساب، عدم درج قیمت و کم‌فروشی از تخلفات شایع است.

رفیعی شایع‌ترین تخلفات را برشمرد و گفت: عدم صدور صورت‌حساب با ۱۳۸۰ مورد در صدر قرار دارد. تعطیلی خودسرانه نانوایی‌ها ۲۷۶ مورد، نداشتن پروانه کسب ۲۴۵ مورد، کم‌فروشی ۱۲۸ مورد و تقلب ۱۱۲ مورد از دیگر تخلفات پرتکرار بوده است.

سرپرست تعزیرات حکومتی چهارمحال و بختیاری از انجام ۳۹۰ گشت مشترک در هفت ماهه امسال خبر داد و افزود: در این گشت‌ها ۵۲۹ واحد صنفی بازرسی شده که ۱۵۸ واحد بدون تخلف بوده‌اند. گشت‌های مشترک با همکاری جهاد کشاورزی، صنعت، معدن و تجارت، اتاق اصناف، پلیس امنیت اقتصادی و مرکز بهداشت برگزار می‌شود.

رفیعی در پایان با اشاره به اهمیت نظارت دستگاه‌های متولی تأکید کرد: انتظار داریم نظارت‌ها تقویت شود تا هم از شکل‌گیری تخلفات جلوگیری و هم برخورد با متخلفان مؤثرتر انجام شود.

کد مطلب 6996176

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