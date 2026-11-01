توقیف یک تن سفره ماهی فاقد مجوز در اسکله بونجی جاسک

به گزارش خبرگزاری مهر، علی‌اصغر زارعی در تشریح جزئیات این خبر، اظهار کرد: مأموران پایگاه حفاظت از منابع آبزی شهرستان جاسک در جریان گشت‌زنی های خودرویی در محدوده اسکله بونجی یک دستگاه خودروی حامل محموله یک تنی سفره ماهی فاقد مجوز قانونی و بهداشتی را شناسایی و توقیف کردند.

وی افزود: این اقدام در راستای صیانت از ذخایر ارزشمند آبزیان و مقابله با حمل‌ و نقل و جابه‌جایی غیر مجاز آبزیان و با تأکیدات فرماندهی یگان حفاظت از منابع آبزی سازمان شیلات ایران انجام شده است.

زارعی با تأکید بر ضرورت حفاظت از ذخایر آبزیان خواستار همکاری فعالان حوزه صید و صیادی در رعایت ضوابط و مقررات قانونی شد.