به گزارش خبرنگار مهر، علی‌اصغر زارعی رئیس شیلات شهرستان جاسک عصر جمعه در تشریح جزئیات این خبر، اظهار داشت: در راستای صیانت از منابع آبزی و برخورد با صید غیرمجاز، گشت دریایی پایگاه حفاظت منابع آبزی شیلات جاسک موفق شد یک فروند قایق ترال ۸۵ اسب را در فاصله یک مایلی اسکله ارتش، واقع در شرق شهرستان جاسک، شناسایی و توقیف کند.

وی افزود: در این عملیات، سه نفر متهم دستگیر و ادوات کامل صید ترال شامل یک دستگاه تور ترال، یک جفت تخته ترال، حدود ۱۰۰ متر طناب و مقدار تقریبی ۳۰ کیلوگرم ماهی مخلوط کشف و ضبط شد.

رئیس شیلات جاسک با تأکید بر ممنوعیت قانونی صید ترال خاطرنشان کرد: صید ترال به‌دلیل خسارات جبران‌ناپذیر به ذخایر آبزی و بستر دریا، به‌طور جدی در دستور برخورد قرار دارد و شیلات شهرستان با همکاری دستگاه‌های نظارتی و حفاظتی، هیچ‌گونه اغماضی در این زمینه نخواهد داشت.

زارعی در پایان تصریح کرد: پرونده متهمان جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی ارجاع شده و گشت‌های دریایی شیلات جاسک به صورت مستمر و هدفمند در آب‌های تحت پوشش ادامه خواهد داشت.