توقیف ۲ شناور صید ترال و دستگیری ۱۶ ملوان متخلف در جاسک

به گزارش خبرگزاری مهر، علی‌اصغر زارعی، اظهار کرد: در راستای مقابله با صید غیرمجاز ۲ فروند شناور شامل یک لنج ۴۲ فوت و یک قایق دیزل که در منطقه «سورگلم» واقع در شرق شهرستان جاسک به صورت غیرقانونی اقدام به صید ترال می‌کردند، شناسایی و توقیف شدند.

وی افزود: این عملیات با اقدام به موقع نیروهای پایگاه دریابانی و همکاری اطلاعاتی یگان حفاظت شیلات جاسک انجام شد.

رئیس شیلات شهرستان جاسک، ادامه داد: در جریان توقیف این شناورها ۱۶ نفر ملوان متخلف دستگیر شدند و بیش از یک تن انواع آبزیان صید شده به همراه تجهیزات کامل صید غیرمجاز ترال کشف و ضبط شد.

زارعی با تأکید بر عزم جدی یگان حفاظت شیلات برای صیانت از ذخایر آبزیان و معیشت صیادان قانون‌مند، خاطرنشان کرد: برای متهمان پرونده قضایی تشکیل و برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی ارجاع شده است.