به گزارش خبرنگار مهر، علی اصغر زارعی صبح پنجشنبه در خصوص تشریح جزئیات این خبر، اظهار کرد: در جریان گشت خودرویی نیروهای پایگاه حفاظت منابع آبزی جاسک در اول مهرماه ادوات صید مخرب ترال که به صورت دپو در موج شکن روستای بحل قرار داده شده بود، کشف شد.
رئیس شیلات جاسک، افزود: ادوات کشف شده شامل یک دستگاه تور ترال یک جفت تخته ترال و حدود ۱۰۰ متر طناب ترالکشی بود که توسط نیروهای پایگاه حفاظت منابع آبزی جاسک شناسایی و جمعآوری شد.
وی ادامه داد: ادوات کشف شده برای انجام مراحل قانونی در اختیار مراجع مربوط قرار گرفت.
زارعی با تأکید بر ضرورت صیانت از ذخایر و زیستبومهای دریایی، گفت: پایگاه حفاظت منابع آبزی جاسک با هدف حفاظت از منابع آبزی و مقابله با روشهای صید مخرب، گشت و نظارت بر فعالیتهای صیادی را به صورت مستمر ادامه میدهد.
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