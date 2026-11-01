به گزارش خبرنگار مهر، جواد نکونام در نشست خبری پیش از دیدار مقابل نفتچی ازبکستان، اظهار داشت: به هر حال، ما شرایط سختی را برای هر بازی پشت سر می‌گذاریم و فردا نیز یکی از بازی‌های سخت ما خواهد بود. تمرکزمان روی این مسابقه است و امیدوارم با تمرکز بالا و ارائه کیفیت خوب، بتوانیم به موفقیت برسیم.



وی ادامه داد: شرایطی که برای تیم ما به وجود آمده، ایده‌آل نیست و هیچ همکاری با تیم ما صورت نمی‌گیرد. از این بابت شرایط سختی را تجربه می‌کنیم.



نکونام در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه با توجه به سپری شدن برخی از بازی‌های سخت تراکتور در لیگ نخبگان آسیا، آیا می‌توان به صعود از این مرحله امیدوار بود، بیان کرد: در این سطح از فوتبال آسیا، بازی آسانی وجود ندارد و همه تیم‌ها قدرتمند هستند. قوانین فوتبال کشورمان در خصوص بازیکنان، دست تیم‌های ایرانی را بسته است؛ در حالی که حریفان با تمرکز و بازیکنانی با کیفیت بالا در این رقابت‌ها حضور پیدا می‌کنند.



وی افزود: اولویت ما این است که بهترین عملکردمان را ارائه دهیم. با این حال، انتخاب اول ما لیگ نخبگان آسیا نیست. تلاش می‌کنیم بهترین عملکرد را داشته باشیم و به مرحله بعد صعود کنیم، اما با توجه به شرایطی که امسال از نظر اقتصادی و بازیکنی با آن مواجه هستیم، تمام تمرکزمان بر موفقیت در لیگ برتر است.