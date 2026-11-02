به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از رسانه باشگاه تراکتور، جواد نکونام در نشست خبری پس از دیدار مقابل نفتچی ازبکستان، اظهار داشت: به بازیکنان تیمم خسته‌نباشید می‌گویم. آن‌ها خیلی خوب بازی کردند. شروع خوبی نداشتیم، اما خیلی زود سیستم تیم را تغییر دادیم و توانستیم بازی را در اختیار بگیریم. نیمه نخست برای ما به‌خوبی به پایان رسید.

وی ادامه داد: می‌دانستیم در نیمه دوم شرایط بهتری پیدا می‌کنیم و در این نیمه نیز بهتر بازی کردیم. در شرایطی که تیم عملکرد خوبی داشت، روی یک گل عجیب دروازه‌مان باز شد و این اتفاق کار را برای ما سخت کرد؛ چراکه تیم روند خوبی داشت و متأسفانه گل خوردیم. پس از آن نیز یکی از بازیکنانمان اخراج شد و مجبور شدیم بازی را با ۱۰ نفر ادامه دهیم.

نکونام تأکید کرد: من و بازیکنانم باور داشتیم که می‌توانیم امروز به موفقیت برسیم. ما دو بار به بازی برگشتیم؛ آن هم در شرایطی که ۱۰ نفره بودیم و وضعیت سختی را تجربه می‌کردیم. با وجود عقب افتادن از حریف، توانستیم نتیجه را جبران کنیم. بازیکنان عملکرد خوبی داشتند. دو نفر از بازیکنان مصدوم ما نیز به این مسابقه رسیدند و حضورشان شرایط تیم را بسیار بهتر کرد. امیدوارم این روند رو به رشد را حفظ کنیم و به مسیرمان ادامه دهیم.

وی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه دو بازیکن تعویضی شما در این مسابقه موفق به گلزنی شدند و آیا تعویض شهریار مغانلو تصمیمی فنی بود، گفت: بله، تعویض کاملاً فنی بود. به هر حال همه بازیکنان روزهای خوب و بدی دارند. شهریار مغانلو برای تیم زحمت کشیده و تمام تلاش خود را انجام می‌دهد، اما نیاز به تغییر تاکتیک داشتیم. به همین دلیل سعی کردم این تغییر را زودتر انجام دهم و سیستم تیم را از سه دفاع به چهار دفاع تبدیل کنم. در ادامه توانستیم کنترل بازی را در اختیار بگیریم.

نکونام در پاسخ به سؤال دیگری مبنی بر اینکه با وجود شوک ناشی از اخراج بازیکن و گل حریف روی شوت از راه دور، تراکتور شجاعانه به بازی ادامه داد و دلیل آن چه بود، اظهار داشت: این شجاعت را مدیون بازیکنانم هستم که با تمام وجود بازی کردند. حتی می‌توانستیم گل سوم را هم به ثمر برسانیم، اما بدشانسی آوردیم. روی گل دوم حریف، ما باید گلزنی می‌کردیم، اما فرصت خود را از دست دادیم و حریف در ادامه به گل رسید. البته آن شوت، ضربه‌ای استثنایی بود.

وی افزود: اینکه توانستیم با ۱۰ بازیکن، دو بار به بازی برگردیم، نشان می‌دهد این تیم جنگیدن و مبارزه کردن را بلد است. مهم این است که این روند را ادامه دهیم. نکته مهم برای من این بود که تیم امروز شجاعانه بازی کرد و به‌ویژه در نیمه دوم نشان دادیم که با حضور نفرات اصلی، می‌توانیم برای هر تیمی رقیبی سرسخت باشیم.

سرمربی تراکتور در پاسخ به این سؤال که سرمربی نفتچی مدعی شده است تراکتور در وقت‌های تلف‌شده و در شرایطی که یکی از بازیکنان این تیم مصدوم بوده، به گل رسیده است، گفت: ما در وقت‌های تلف‌شده گل زدیم. اگر مصدومیت بازیکن حریف جدی بود و خدای‌ناکرده آسیب جدی دیده بود، حرف آن‌ها درست بود؛ اما گرفتگی عضله و پا در فوتبال پیش می‌آید. در نیمه اول نیز بازیکن حریف در شرایطی که بازیکن ما روی زمین بود، توپ را به بیرون نزد. این اتفاقات در فوتبال طبیعی است و موضوع خاصی رخ نداده است.