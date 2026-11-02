به گزارش خبرنگار مهر، علی‌اکبر رضایی، شامگاه یکشنبه با در نشست با اصحاب رسانه با اشاره به ظرفیت قانون مالیات‌های نشان‌دار و نقش آن در تأمین اعتبار پروژه‌های شهرستان اظهار کرد: مالیات‌های نشان‌دار فرصت ارزشمندی برای مشارکت مردم در توسعه و آبادانی شهرستان است و باید از این ظرفیت به بهترین شکل ممکن استفاده شود.

وی با قدردانی از تلاش‌های آقای جمالی در پیگیری این موضوع افزود: ظرفیت ارزشمندی برای شهرستان هستند و دستگاه‌های اجرایی می‌توانند از تجربیات و توانمندی‌های در این زمینه جذب مالیات‌های نشان‌دار و هدایت آن به سمت پروژه‌های شهرستان استفاده کنند.

فرماندار گلپایگان با تأکید بر ضرورت اطلاع‌رسانی گسترده در این زمینه تصریح کرد: دستگاه‌های اجرایی ذینفع باید به‌صورت جدی وارد میدان شوند، افراد و کسبه مشمول را شناسایی کنند و با استفاده از ظرفیت بازار، فعالان اقتصادی، واحدهای خدماتی و افرادی که در حوزه خریدوفروش، تجارت و بازرگانی فعالیت دارند، نسبت به معرفی این طرح اقدام کنند.

رضایی ادامه داد: ارسال پیامک از طریق سامانه‌های ادارات، استفاده از ظرفیت کارکنان و مراجعه حضوری به کسبه و فعالان اقتصادی می‌تواند نقش مؤثری در آگاه‌سازی مردم داشته باشد. حتی پیشنهاد می‌شود فردی برای مراجعه به بازار و معرفی این فرصت به مؤدیان مالیاتی مأمور شود؛ چراکه هزینه‌کرد در این زمینه در برابر اعتباری که می‌تواند برای شهرستان جذب کند، بسیار ناچیز است.

به گفته وی: بخشی از اعتبارات ملی و ظرفیت تأمین مالی پروژه‌های شهرستان در اختیار مردم قرار گرفته تا بتوانند در تعیین محل هزینه‌کرد مالیات خود مشارکت کنند. این موضوع فرصتی ارزشمند و امانتی برای توسعه شهرستان است.

فرماندار گلپایگان با اشاره به امکان اختصاص مالیات پرداختی به پروژه‌های مشخص شهرستان خاطرنشان کرد: مؤدیان می‌توانند به‌جای واریز مالیات به حساب خزانه و بدون تغییر در اصل مبلغ مالیات پرداختی، آن را به پروژه‌های نشان‌دار اختصاص دهند. البته بهره‌مندی از برخی مزایای مالیاتی و هزینه‌های قابل قبول، از جمله موضوع بند «خ»، تابع ضوابط و فرآیندهای قانونی خاص خود است.

رضایی همچنین بر نقش مهم رسانه‌ها و خبرنگاران در معرفی این طرح تأکید کرد و افزود: خبرنگاران با انجام مصاحبه با مدیران دستگاه‌های اجرایی مشمول این قانون، پروژه‌های نشان‌دار شهرستان را به مردم معرفی کنند و با اطلاع‌رسانی دقیق، زمینه مشارکت بیشتر مؤدیان را فراهم آورند.

وی با اشاره به وجود حدود هشت پروژه نشان‌دار در شهرستان گلپایگان اظهار کرد: پروژه‌های مهمی از جمله طرح‌های آموزشی و بیمارستانی در این فهرست قرار دارند که تکمیل آن‌ها می‌تواند بخش قابل توجهی از مشکلات و نیازهای مردم را برطرف کند.

فرماندار گلپایگان با بیان اینکه دولت به‌تنهایی امکان تأمین تمام منابع مالی مورد نیاز این پروژه‌ها را ندارد، گفت: بخشی از اعتبارات مورد نیاز از طریق منابع دولتی تأمین می‌شود و بخش دیگر می‌تواند با مشارکت مؤدیان مالیاتی و استفاده از ظرفیت مالیات‌های نشان‌دار جذب شود.

رضایی تأکید کرد: انتظار داریم دستگاه‌های اجرایی با جدیت برای جذب این اعتبارات تلاش کنند تا هیچ‌یک از پروژه‌های معرفی‌شده به دلیل اطلاع‌رسانی ناکافی یا شناسایی نکردن مؤدیان واجد شرایط، از این فرصت محروم نمانند.

وی خواستار ارائه آمار روزانه از میزان جذب اعتبارات هر پروژه شد و افزود: با اعلام مستمر وضعیت پروژه‌ها، دستگاه‌های اجرایی می‌توانند تلاش‌های خود را هدفمند کنند و تا پیش از پایان مهلت قانونی، حداکثر ظرفیت مالیات‌های نشان‌دار را برای تکمیل پروژه‌های شهرستان گلپایگان جذب کنند.