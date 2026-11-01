به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری مهر، منابع سوری اعلام کردند که صدای چند انفجار در استان درعا در جنوب سوریه شنیده شده است.

بر اساس این گزارش، همزمان با شنیده شدن صدای انفجارها، جنگنده‌های رژیم صهیونیستی به پرواز خود در آسمان این منطقه ادامه داده‌اند. تاکنون جزئیات بیشتری درباره منشأ انفجارها، اهداف احتمالی و میزان خسارات منتشر نشده است.

از زمان سقوط دولت بشار اسد و روی کار آمدن «ابومحمد الجولانی» رئیس‌جمهور خودخوانده سوریه در دسامبر ۲۰۲۴، رژیم جدید حاکم بر سوریه مسیر تعامل دیپلماتیک با رژیم صهیونیستی و پرهیز از رویارویی نظامی را در پیش گرفته است؛ با این حال، این رویکرد مانع تداوم تجاوزات نظامی، حملات هوایی و اشغال بخش‌هایی از خاک سوریه از سوی تل‌آویو نشده است.

رژیم صهیونیستی در ماه‌های گذشته بارها مناطق مختلف سوریه، به‌ویژه مناطق جنوبی این کشور را هدف حملات و تحرکات نظامی قرار داده است.