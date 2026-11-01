خنثی شدن طرح حمله به پالایشگاه «بانیاس» سوریه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، خبرگزاری رسمی سوریه (سانا) به نقل از یک منبع آگاه در سازمان اطلاعات عمومی وابسته به رژیم جولانی اعلام کرد که یک طرح تروریستی برای هدف قرار دادن پالایشگاه «بانیاس» در غرب سوریه خنثی شد.

خبرگزاری سانا هنوز جزئیات بیشتری درباره این ادعا و طرح تروریستی خنثی شده و عوامل آن منتشر نکرده است.

در خبری دیگر، منابع رسانه ای از حمله هوایی جنگنده‌های آمریکایی به حمص سوریه خبر دادند. تا کنون به هدف این حمله هم اشاره ای نشده است.

این تحولات در حالی است که حملات و اقدامات تجاوزکارانه رژیم صهیونیستی هم در جنوب سوریه همچنان ادامه دارد.

وزیر خارجه رژیم جولانی روز شنبه اعلام کرد که اسرائیل در کمتر از دو سال بیش از هزار بار به این کشور تعرض کرده و ده‌ها نفر را کشته است.