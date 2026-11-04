به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، وزارت کشور سوریه در ادامه تلاش برای فتنه انگیزی علیه حزب الله لبنان مدعی شد که دستگاه اطلاعات عمومی این کشور با همکاری نیروهای امنیت داخلی، طرحی تروریستی را که پالایشگاه حمص را هدف قرار داده بود، خنثی کرده است.

رژیم تروریستی جولانی مدعی شده است که یک هسته وابسته به حزب‌الله پشت این طرح قرار داشته است.

در بیانیه‌ این وزارتخانه آمده است که عملیات امنیتی به بازداشت اعضای هسته دخیل در این طرح و کشف مواد منفجره‌ای که در اختیار آن‌ها بود، منجر شد که برای استفاده در حمله به پالایشگاه آماده شده بودند.

رژیم جولانی از مدتی پیش برای فتنه انگیزی علیه حزب الله لبنان و ایجاد بحران در مناسبت سوریه و لبنان وارد عمل شده است.

بخش رسانه‌ای حزب الله لبنان اتهامات وارده در بیانیه نیروهای امنیت داخلی جولانی درباره ارتباط یک «هسته ادعایی» با این حزب را به طور کامل رد کرد.

حزب الله تاکید کرد که هیچ گونه حضور یا ارتباطی در خاک سوریه و هیچ ارتباطی با فعالیت‌هایی که امنیت و ثبات سوریه را مختل می‌کند، ندارد.

حزب الله تاکید کرد: جهت گیری اصلی حزب الله، مقابله با دشمن اسرائیلی است که به تجاوزات خود علیه لبنان و سوریه و اشغال بخش‌هایی از خاک این دو کشور ادامه می‌دهد. مقابله با این دشمن و طرح‌های توسعه طلبانه آن، باید اولویت اصلی باشد و تلاش‌ها و مواضع در این مسیر متحد شوند نه اینکه با اتهام ‌زنی‌هایی همراه شود که جز تامین منافع اسرائیل نتیجه‌ای ندارد.

پیش از این نیز سازمان امنیت رژیم جولانی درخصوص حمله به پالایشگاه حمص در این کشور به حزب الله لبنان اتهام زده بود. این سازمان ادعا کرد که یک هسته وابسته به حزب الله لبنان در این طرح نقش داشته شده است.