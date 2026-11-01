نظامیان اسرائیلی یک سوری را هنگام برداشت زیتون ربودند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، منابع سوری از تحرکات جدید رژیم صهیونیستی در جنوب سوریه خبر دادند.

به گفته منابع سوری نظامیان اسرائیلی یک سوری را هنگام برداشت زیتون در روستای کویا در حومه غربی درعا در جنوب سوریه ربودند.

روز گذشته نیز منابع محلی اعلام کرده بودند که نظامیان اشغالگر چهار سوری را در ایست بازرسی در حدفاصل میان خان ارنبه و أوفانیا در حومه شمالی قنیطره ربودند.

به گفته منابع سوری این ۴ سوری هنگام بازگشت از برداشت زیتون از سوی نظامیان اسرائیلی ربوده شدند.

گفتنی است که رژیم صهیونیستی از زمان سقوط نظام سابق سوریه، دست به حملات گسترده به سوریه زده است و چندی قبل نیز به بهانه حمایت از دروزی ها، مناطقی از دمشق را بمباران کرد.

از زمان سقوط نظام بشار اسد، ارتش این رژیم با عبور از خط حائل بین منطقه اشغالی جولان با سوریه، به ادامه اشغال مناطق نزدیک به جولان در استان‌های درعا و قنیطره پرداخته است.