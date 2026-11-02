به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، بر اساس اسنادی که به دولت آمریکا ارائه شده، شرکت‌هایی مانند تسلا و سامسونگ با چنین اقدامی موافق نیستند، در حالی که برخی شرکت‌ها خواستار اعمال جریمه‌های تجاری علیه ویتنام شده‌اند.

دولت ترامپ تاریخ ۲۹ نوامبر را به‌عنوان مهلت نهایی تعیین کرده است تا تحقیقات تجاری‌ را که در ماه می درباره اتهامات مربوط به نقض حقوق مالکیت فکری از سوی ویتنام آغاز شده بود، به پایان برساند.

دولت آمریکا همچنین ویتنام را در فهرست «کشورهای دارای اولویت در زمینه نقض حقوق مالکیت فکری» (Priority Foreign Country) قرار داده است. به این ترتیب، ویتنام نخستین کشوری در ۱۳ سال گذشته است که در بالاترین سطح از فهرست نظارتی و تنبیهی آمریکا در این زمینه قرار می‌گیرد.

آمریکا، ویتنام را به نقض مداوم قوانین برای برطرف‌کردن نگرانی‌های مستمر درباره حفاظت از IP (مالکیت فکری) و اجرای آن‌ها متهم کرده است. یک تحقیق جداگانه نیز درباره ظرفیت مازاد در این کشور در حال اجراست. ویتنام از واشنگتن خواسته است تحقیقات خود را به‌صورت بی‌طرفانه و بر اساس اصول عینی انجام دهد. هنوز مشخص نیست تعرفه‌های احتمالی مرتبط با نقض حقوق مالکیت فکری، به‌صورت عمومی بر تمام کالاهای وارداتی از ویتنام اعمال خواهند شد یا تنها بخش‌ها و صنایع خاصی را هدف قرار خواهند داد.

آمریکا در حال حاضر تعرفه‌ای عمومی معادل ۱۲.۵ درصد بر کالاهای وارداتی از ویتنام اعمال می‌کند. این تعرفه در ماه جولای و پس از تحقیقاتی درباره ادعای کوتاهی ویتنام در جلوگیری از واردات کالاهایی که با استفاده از نیروی کار اجباری تولید شده‌اند، وضع شد.

ویتنام که مدت‌هاست متهم است به‌عنوان مسیری ترانزیتی برای انتقال کالاهای چینی عمل می‌کند، پس از اعلام تعرفه‌های موسوم به «روز آزادی» (Liberation Day) از سوی دونالد ترامپ، با تعرفه ۲۰ درصدی مواجه شد که بعداً دیوان عالی آمریکا آن‌ها را لغو کرد.

بسیاری از اقتصاددانان معتقدند هدف دولت ترامپ این است که دست‌کم همان سطح از تعرفه‌هایی را دوباره برقرار کند که پیش‌تر با حکم دیوان عالی آمریکا لغو شده بودند.

شرکت تسلا از نماینده تجاری آمریکا خواسته است که در تصمیم‌گیری درباره تعرفه‌های تجاری، نیازهای زنجیره تأمین تولیدکنندگان آمریکایی را نیز مدنظر قرار دهد.

این شرکت در اظهارنظرهای ارسالی به دولت آمریکا در تاریخ دوم جولای اعلام کرده است که با وجود سرمایه‌گذاری‌های کلان در توسعه تولید داخلی آمریکا، همچنان امکان تأمین برخی قطعات پیشرفته و تجهیزات دقیق موردنیاز برای تولید از داخل این کشور وجود ندارد.

واحد آمریکایی شرکت سامسونگ نیز استدلال مشابهی مطرح کرده و خاطرنشان ساخته است که ویتنام بخش قابل‌توجهی از گوشی‌های هوشمند و تجهیزات شبکه سامسونگ را که برای بازار آمریکا تولید می‌شوند، تأمین می‌کند.

این شرکت کره‌ای، بزرگ‌ترین سرمایه‌گذار خارجی در ویتنام محسوب می‌شود و تاکنون حدود ۲۵ میلیارد دلار در این کشور سرمایه‌گذاری کرده است.

همچنین، گروه‌های فعال در حوزه خرده‌فروشی و انجمن‌های تجاری نماینده صنایعی که بخش گسترده‌ای از فعالیت‌های تولیدی خود را در ویتنام انجام می‌دهند، با اعمال تعرفه‌های اضافی مخالفت کرده‌اند. این صنایع شامل تولیدکنندگان کفش، پوشاک و کالاهای مصرفی مانند دوچرخه و کنسول‌های بازی ویدئویی می‌شوند.