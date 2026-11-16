به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اینوستینگ، هدف از این اقدام آن است تا به شرکت ها در گسترش فعالیت‌هایشان در بازارهای خارجی و رقابت با شرکت‌های فناوری چینی کمک شود.

به نوشته نشریه وال استریت ژورنال، این خبر ممکن است طی یک هفته اعلام شود و انتظار می رود هاوارد لاتنیک وزیر بازرگانی آمریکا از این اقدام رونمایی کند اما زمانبندی اعلام همچنان ممکن است تغییر کند.

اعطای این عنوان به شرکت‌ها امکان می‌دهد مجوزهای صادراتی مربوط به تراشه‌ها و سایر فناوری‌ها را با سرعت بیشتری دریافت کنند، از حمایت دولت آمریکا برای فعالیت‌هایشان در خارج از کشور برخوردار شوند و به منابع مالی فدرال دسترسی پیدا کنند. براساس گزارش مذکور هدف برنامه آن است که تراشه‌های آمریکایی، مدل‌های هوش مصنوعی و سایر فناوری‌ها را در قالب بسته‌های یکپارچه‌ای عرضه کند تا دولت‌ها و شرکت‌های خارجی بتوانند آنها را بخرند. چنین اقدامی جایگاه آمریکا را در رقابت با رقبای چینی، از جمله شرکت فناوری هواوی تقویت خواهد کرد.

از سوی دیگر اقدام مذکور در بحبوحه سختگیری ها بر صادرات تراشه های انویدیا و نگرانی های امنیت ملی در خصوص دسترسی به تراشه های پیشرفته آن انجام می شود.