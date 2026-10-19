به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، قرار است این صندوق به‌صورت یک شرکت با مسئولیت محدود (LLC) و تحت مالکیت کامل آنتروپیک تأسیس شود. همچنین به ازای هر ۵۰ درصد افزایش در ارزش شرکت نسبت به یک ارزش پایه که هنوز اعلام نشده است، دو درصد دیگر از سهام آنتروپیک نیز با صلاحدید هیئت‌مدیره به این صندوق اختصاص خواهد یافت.

این اقدام در حالی انجام می شود که آنتروپیک در حال برنامه‌ریزی برای یکی از بزرگ‌ترین عرضه‌های اولیه سهام (IPO) در تاریخ است. این شرکت قصد دارد به‌عنوان یک شرکت عام‌المنفعه (Public Benefit Corporation) وارد بازار سهام شود. چنین ساختار حقوقی مدیریت شرکت را ملزم می‌کند علاوه بر کسب سود برای سرمایه‌گذاران، منافع گسترده‌تر جامعه را نیز در تصمیم‌گیری‌های خود در نظر بگیرد.

به گفته خالق هوش مصنوعی کلاود که خود را یک آزمایشگاه هوش مصنوعی با اولویت ایمنی معرفی کرده، هوش مصنوعی می‌تواند خطرات فاجعه‌بار یا تهدیدهای وجودی برای بشریت همراه داشته باشد. آنتروپیک همچنین حدود ۸۰ صفحه از متن اصلی ۲۶۱ صفحه‌ایِ دفترچه عرضه اولیه سهام خود را به تشریح عوامل خطر اختصاص داده است.

این شرکت در پست وبلاگی خود اعلام کرد که صندوق منافع عمومی این شرکت می‌تواند از طرح‌ها و ابتکارهای مختلفی حمایت کند، از جمله کمک‌های مالی به سازمان‌های غیرانتفاعی، پرداخت مستقیم کمک به گروه‌های جمعیتی خاص و تلاش‌هایی برای مقابله با تأثیر هوش مصنوعی بر بازار کار.

ایلان ماسک، مدیر شرکت xAI و رقیب آنتروپیک در شبکه اجتماعی ایکس پیشنهاد کرده سهام به طور مستقیم به مردم واگذار شود.

بر اساس پژوهش‌های صندوق بین‌المللی پول (IMF)، حدود ۴۰ درصد از مشاغل ممکن است تحت تأثیر هوش مصنوعی قرار گیرند. این بدان معناست که هوش مصنوعی می‌تواند به انجام بهتر برخی وظایف کمک کند، سطح یا کیفیت برخی مشاغل را کاهش دهد یا آن‌ها را به‌طور کامل از بین ببرد.

کریستالینا جورجیوا، مدیرعامل صندوق بین‌المللی پول، هفته گذشته اعلام کرد که این رقم در اقتصادهای پیشرفته می‌تواند به ۶۰ درصد مشاغل نیز برسد.