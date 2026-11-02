به گزارش خبرنگار مهر، دانیال اسفندیاری صبح دوشنبه در بازدید از وضعیت زیرساخت‌های پدافند غیرعامل ادارات تأثیرگذار شهرستان، با گرامیداشت هفته پدافند غیرعامل، بر اهمیت آمادگی دستگاه‌های اجرایی برای مقابله با تهدیدها و کاهش آسیب‌پذیری زیرساخت‌های حیاتی تأکید کرد.

فرماندار گناوه بیان کرد: باتوجه به اینکه پدافند غیرعامل در پیشگیری از خسارت‌ها، افزایش تاب‌آوری زیرساخت‌ها و تداوم ارائه خدمات ضروری به مردم، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، آمادگی دستگاه‌های اجرایی در این حوزه نقش مؤثری در مدیریت شرایط اضطراری دارد.

وی با گرامیداشت هفته پدافند غیرعامل ، اظهار کرد: بدون تردید هفته پدافند غیرعامل فرصت مغتنمی است تا همه مسئولان و مدیران با اندیشه ای راهبردی این وظیفه ملی را که کاهش آسیب‌پذیری، ارتقای پایداری ملی و تسهیل‌کننده مدیریت بحران در شرایط خاص و ویژه را به دنبال خواهد داشت، سرلوحه اقدامات خود قرار دهند.

فرماندار گناوه همزمان با هفته پدافند غیرعامل، به همراه معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری گناوه از وضعیت امکانات، تجهیزات و زیرساخت‌های پدافندی ادارات استاندارد، بندرودریانوردی و اداره کل گمرک که از ادارات تأثیرگذار این شهرستان در حوزه رونق تجارت و اقتصاد و معیشت مردم هستند، بازدید کرد.