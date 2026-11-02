به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان بسیج هنرمندان کشور، انجمن عکس سازمان بسیج هنرمندان ایران با همکاری سازمان‌های ذیربط و با همراهی و مشارکت انجمن‌های عکس استانی و هنرمندان عکاس و علاقه‌مندان عکاسی، هفتمین دوسالانه سراسری عکس نور را با عنوان «کشور دوست» به دبیری کمال‌الدین شاهرخ برگزار می‌کند.

رویداد «کشور دوست» با هدف ثبت و بازخوانی این لحظات غرورآفرین، از کلیه عکاسان هنرمند دعوت می‌کند تا آثار خود را با محوریت همبستگی ملی، حضور آگاهانه مردم و بازتاب حماسه‌سازی این دوران به دبیرخانه جشنواره ارسال کنند.

برای دریافت متن کامل فراخوان اینجا را ببینید.