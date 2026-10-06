انتصاب اعضای هیئت مدیره انجمن نمایش آئینی سازمان بسیج هنرمندان کشور

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان بسیج هنرمندان، طی احکام جداگانه‌ای که به امضای حامد شب‌خیز رئیس سازمان بسیج هنرمندان کشور رسید، اعضای هیئت مدیره انجمن نمایش آئینی این سازمان منصوب و معرفی شدند.

بر اساس این احکام، محمد نجاری دانش‌آموخته مطالعات بین‌رشته‌ای علوم انسانی و هنر، نویسنده، کارگردان و مترجم، علاوه بر عضویت در هیئت مدیره، به‌عنوان رئیس انجمن نمایش آئینی سازمان بسیج هنرمندان کشور منصوب شد. وی هم‌اکنون دبیری جشنواره بین‌المللی «وعده صادق در آینه هنر» را نیز بر عهده دارد.

در ترکیب هیئت مدیره این انجمن، جمعی از افراد عرصه هنرهای نمایشی حضور دارند که هر یک سوابقی در حوزه تئاتر آئینی، دینی و مقاومت دارند.

احمد جولایی مدرس هنرهای نمایشی، نویسنده و کارگردان، دبیر اسبق جشنواره بین‌المللی تئاتر آئینی سنتی، محمود فرهنگ نویسنده، کارگردان، پژوهشگر، دارای نشان درجه یک هنری، دبیر جشنواره بین‌المللی تئاتر صاحبدلان، مدیر کانون نمایش‌های دینی، دبیر هفدهمین جشنواره تئاتر بسیج، حفیظ الله رفیعی نویسنده و کارگردان، مدیر هنری، مدیرعامل اسبق انجمن تئاتر انقلاب و دفاع مقدس، دبیر ادوار مختلف جشنواره تئاتر مقاومت، علی وطن‌دوست نویسنده و طراح صحنه تئاتر، تلویزیون و سینما، حسین امیری نویسنده، کارگردان، پژوهشگر، رئیس انجمن‌های هنری و ادبی بسیج هنرمندان ایران، پوریا فرجی بازیگر، نویسنده، روزنامه‌نگار و منتقد به‌عنوان اعضای هیئت مدیره انجمن هنرهای نمایش آئینی سازمان بسیج هنرمندان ایران منصوب شدند.

انجمن نمایش آئینی سازمان بسیج هنرمندان کشور با هدف توسعه و ترویج هنرهای نمایشی مبتنی بر فرهنگ آئینی و دینی، حمایت از هنرمندان متعهد و تولید آثار فاخر در این حوزه فعالیت می‌کند.