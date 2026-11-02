به گزارش خبرنگار مهر، رضا مقاتلی صبح دوشنبه در بازدید از دبیرستان شبانه‌روزی علوی شهید مقاتلی در روستای چاوشی اظهار کرد: توسعه و بهسازی فضاهای آموزشی از اولویت‌های مهم دولت چهاردهم است و اقدامات انجام‌شده در این حوزه، زمینه ارتقای کیفیت محیط تحصیل دانش‌آموزان را فراهم می‌کند.

وی با قدردانی از مشارکت خیران، سازمان‌ها و بنیاد علوی در اجرای طرح‌های مدرسه‌سازی افزود: همکاری مجموعه‌های دولتی و نهادهای حمایتی در کنار مشارکت خیران، نقش مهمی در توسعه زیرساخت‌های آموزشی و تسریع در اجرای پروژه‌ها دارد.

فرماندار دشتی با اشاره به نوسازی مدرسه روستای چاوشی در چارچوب تفاهم رئیس‌جمهور و بنیاد مستضعفان بیان کرد: این مدرسه از طرح‌های پیش‌بینی‌شده در قالب این تفاهم در استان بوشهر بوده است که اجرای آن گامی در راستای بهبود فضای آموزشی منطقه به شمار می‌رود.

مقاتلی ادامه داد: دانش‌آموزان باید از فضای آموزشی مناسب و استاندارد برخوردار باشند و اقدامات انجام‌شده در حوزه مدرسه‌سازی، به‌ویژه در سال تحصیلی جاری، زمینه بهره‌مندی بیشتر دانش‌آموزان از امکانات آموزشی مطلوب را فراهم کرده است.

وی با تأکید بر اینکه تکمیل فضاهای آموزشی از اولویت‌های مدیریت شهرستان دشتی است، گفت: در راستای سیاست‌های دولت چهاردهم و رویکرد استاندار بوشهر، تلاش می‌کنیم با پیگیری مستمر و هماهنگی دستگاه‌های مرتبط، پروژه‌های آموزشی شهرستان تکمیل و زمینه دسترسی عادلانه دانش‌آموزان به امکانات مناسب در همه مناطق فراهم شود.