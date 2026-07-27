به گزارش خبرنگار مهر، رضا مقاتلی صبح دوشنبه در بازدید از پروژههای آموزشی شهر خورموج که با حضور معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری بوشهر و مدیرکل دفتر فنی استانداری برگزار شد، اظهار کرد: تعلل در تکمیل این پروژهها جایز نیست و همه دستگاههای مسئول باید با همافزایی، زمینه بهرهبرداری هرچه سریعتر از این طرحها را فراهم کنند.
فرماندار دشتی با اشاره به اهتمام دولت چهاردهم و شخص رئیس جمهور محترم به توسعه فضاهای آموزشی افزود: با وجود همه مشکلات، محدودیتها و کمبود منابع، دولت نگاه ویژهای به حوزه آموزش دارد و انتظار میرود پروژههای آموزشی شهرستان در کوتاهترین زمان ممکن تکمیل و به بهرهبرداری برسند.
فرماندار دشتی با قدردانی ازحمایت ها و پیگیریهای مستمر استاندار بوشهر و معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری در پیشبرد پروژههای عمرانی استان و شهرستان، بهویژه در بخش آموزش، تصریح کرد: تکمیل مدرسه ۶ کلاسه روستای بنیاد و مدرسه ۱۲ کلاسه شهید قائدی شهر خورموج از مطالبات جدی مردم شهرستان است و فرمانداری با جدیت روند اجرای این دو پروژه را تا زمان افتتاح و بهرهبرداری دنبال خواهد کرد.
مقاتلی تأکید کرد: توسعه زیرساختهای آموزشی سرمایهگذاری برای آینده شهرستان است و با همکاری همه دستگاههای اجرایی، تلاش خواهیم کرد این پروژهها در سریعترین زمان ممکن در اختیار دانشآموزان قرار گیرند.
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