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۵ مرداد ۱۴۰۵، ۱۲:۴۵

فرماندار دشتی: تکمیل پروژه‌های آموزشی شهرستان با شتاب بیشتری دنبال شود

فرماندار دشتی: تکمیل پروژه‌های آموزشی شهرستان با شتاب بیشتری دنبال شود

بوشهر- فرماندار دشتی گفت: با وجود محدودیت‌ها و شرایط سخت اقتصادی، دولت توجه ویژه‌ای به حوزه آموزش دارد و تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام آموزشی شهرستان باید با شتاب بیشتری دنبال شود.

به گزارش خبرنگار مهر، رضا مقاتلی صبح دوشنبه در بازدید از پروژه‌های آموزشی شهر خورموج که با حضور معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری بوشهر و مدیرکل دفتر فنی استانداری برگزار شد، اظهار کرد: تعلل در تکمیل این پروژه‌ها جایز نیست و همه دستگاه‌های مسئول باید با هم‌افزایی، زمینه بهره‌برداری هرچه سریع‌تر از این طرح‌ها را فراهم کنند.

فرماندار دشتی با اشاره به اهتمام دولت چهاردهم و شخص رئیس جمهور محترم به توسعه فضاهای آموزشی افزود: با وجود همه مشکلات، محدودیت‌ها و کمبود منابع، دولت نگاه ویژه‌ای به حوزه آموزش دارد و انتظار می‌رود پروژه‌های آموزشی شهرستان در کوتاه‌ترین زمان ممکن تکمیل و به بهره‌برداری برسند.

فرماندار دشتی: تکمیل پروژه‌های آموزشی شهرستان با شتاب بیشتری دنبال شود

فرماندار دشتی با قدردانی ازحمایت ها و پیگیری‌های مستمر استاندار بوشهر و معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری در پیشبرد پروژه‌های عمرانی استان و شهرستان، به‌ویژه در بخش آموزش، تصریح کرد: تکمیل مدرسه ۶ کلاسه روستای بنیاد و مدرسه ۱۲ کلاسه شهید قائدی شهر خورموج از مطالبات جدی مردم شهرستان است و فرمانداری با جدیت روند اجرای این دو پروژه را تا زمان افتتاح و بهره‌برداری دنبال خواهد کرد.

فرماندار دشتی: تکمیل پروژه‌های آموزشی شهرستان با شتاب بیشتری دنبال شود

مقاتلی تأکید کرد: توسعه زیرساخت‌های آموزشی سرمایه‌گذاری برای آینده شهرستان است و با همکاری همه دستگاه‌های اجرایی، تلاش خواهیم کرد این پروژه‌ها در سریع‌ترین زمان ممکن در اختیار دانش‌آموزان قرار گیرند.

کد مطلب 6900540

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