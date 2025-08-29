  1. استانها
  2. بوشهر
۷ شهریور ۱۴۰۴، ۱۱:۱۴

مدرسه عشایری دشت پلنگ دشتی افتتاح شد

مدرسه عشایری دشت پلنگ دشتی افتتاح شد

بوشهر- مدرسه عشایری در دشت پلنگ شهرستان دشتی با مشارکت خیر نیک‌اندیش حاج اکبر ابراهیمی به بهره‌برداری رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، فرماندار دشتی صبح جمعه در این مراسم با تبریک هفته دولت اظهار کرد: این مدرسه با صرف اعتباری بالغ بر ۱۵ میلیارد ریال ساخته شده و زمینه تحصیل دانش‌آموزان عشایری منطقه را فراهم کرده است.

رضا مقاتلی با تقدیر از اقدام ارزشمند خیر مدرسه‌ساز افزود: مشارکت خیرین در توسعه زیرساخت‌های آموزشی شهرستان نقش مهمی در ارتقای سطح آموزشی دانش‌آموزان دارد.

وی بیان کرد: رئیس جمهور و استاندار بوشهر نگاه جدی به فضاهای آموزشی دارند به طوری که امسال تحول جدی در سطح کشور و استان شاهد هستیم و در سطح شهرستان نیز کارهای بزرگی شروع شده که امیدواریم هر چه زودتر این طرح‌ها تکمیل و در اختیار دانش آموزان قرار بگیرد.

وی افزود: همراهی خیرین در کنار اعتبارات دولتی موجب تسریع در روند توسعه فضاهای آموزشی به‌ویژه در مناطق محروم و عشایری می‌شود.

کد خبر 6573538

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها