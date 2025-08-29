مدرسه عشایری دشت پلنگ دشتی افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، فرماندار دشتی صبح جمعه در این مراسم با تبریک هفته دولت اظهار کرد: این مدرسه با صرف اعتباری بالغ بر ۱۵ میلیارد ریال ساخته شده و زمینه تحصیل دانشآموزان عشایری منطقه را فراهم کرده است.
رضا مقاتلی با تقدیر از اقدام ارزشمند خیر مدرسهساز افزود: مشارکت خیرین در توسعه زیرساختهای آموزشی شهرستان نقش مهمی در ارتقای سطح آموزشی دانشآموزان دارد.
وی بیان کرد: رئیس جمهور و استاندار بوشهر نگاه جدی به فضاهای آموزشی دارند به طوری که امسال تحول جدی در سطح کشور و استان شاهد هستیم و در سطح شهرستان نیز کارهای بزرگی شروع شده که امیدواریم هر چه زودتر این طرحها تکمیل و در اختیار دانش آموزان قرار بگیرد.
وی افزود: همراهی خیرین در کنار اعتبارات دولتی موجب تسریع در روند توسعه فضاهای آموزشی بهویژه در مناطق محروم و عشایری میشود.
