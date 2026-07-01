به گزارش خبرگزاری مهر، مهرداد خزاییپول اظهار کرد: در اجرای ماده ۱۱ قانون اراضی مستحدث و ساحلی، ۶ هزار و ۸۰۰ مترمربع از اراضی ساحلی شهرستانهای نوشهر و عباسآباد از تصرف خارج شد.
وی با بیان اینکه ارزش تقریبی این اراضی حدود ۱۰ هزار میلیارد ریال برآورد میشود، افزود: عملیات رفع تصرف با حمایت دستگاه قضایی، همکاری نیروی انتظامی و تلاش نیروهای یگان حفاظت منابع طبیعی انجام شد.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران-نوشهر با اشاره به اینکه حفاظت از اراضی ملی و سواحل از وظایف اصلی این ادارهکل است، گفت: هرگونه تصرف و ساختوساز غیرمجاز در عرصههای ملی و ساحلی در چارچوب قانون مورد پیگیری قرار میگیرد.
خزاییپول با قدردانی از همکاری دستگاه قضایی، نیروی انتظامی و یگان حفاظت منابع طبیعی در اجرای این عملیات، تصریح کرد: صیانت از اراضی ملی و بازگرداندن حقوق بیتالمال با استفاده از ظرفیتهای قانونی به صورت مستمر ادامه خواهد داشت.
وی از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه تصرف یا تخریب اراضی ملی، موضوع را از طریق مراجع ذیربط اطلاع دهند تا در سریعترین زمان ممکن رسیدگی شود.
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