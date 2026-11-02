به گزارش خبرنگار مهر، یاسر آسانی در نشست خبری قبل از دیدار روز سه شنبه استقلال برابر الشمال قطر در هفته چهارم لیگ نخبگان فوتبال آسیا گفت: یک بازی خیلی سخت داریم. الان استادیوم خانگی ما اینجاست و ما به حمایت هواداران خود فردا خیلی نیاز داریم.

وی ادامه داد: الشمال تیم قدرتمندی است. ما اینجا هستیم تا صد درصد توان خود را برای هوادارانمان بگذاریم. همه در اینجا می‌دانند که استقلال چه باشگاهی است. اسم استقلال را همه می‌شناسند و بزرگترین اسم در آسیا است.

بازیکن تاثیرگذار استقلال ادامه داد: در هر کشوری که ما بازی می‌کنیم، آنقدری هوادار داریم که به ما حس و حال بازی خانگی را بدهد. امیدوارم فردا هوادارانمان به ورزشگاه بیایند. ما می‌دانیم که کیفیت الشمال چقدر بالاست.