به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از رسانه باشگاه استقلال، پس از درخواست رسمی باشگاه استقلال از AFC و با پیگیری‌های حامد افضلی مدیر بین‌الملل باشگاه استقلال، کنفدراسیون فوتبال آسیا و مسئولان برگزاری بازی فردای استقلال ایران و الشمال قطر، موافقت خود را برای برگزاری این دیدار با یک دقیقه سکوت به احترام درگذشت مرحوم حمید علیدوستی اعلام کردند و به این ترتیب مصاف فردای نمایندگان ایران و قطر پس از یک دقیقه سکوت آغاز می‌شود.

لازم به ذکر است که دیدار دو تیم از ساعت ۱۹:۳۰ شامگاه سه‌شنبه ۱۲ آبان برگزار می‌شود.