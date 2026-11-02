به گزارش خبرگزاری مهر، محمدباقر رضایی شامگاه دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به ظرفیت‌های کم‌نظیر اقلیمی و گیاهی گلستان، این استان را مستعد تبدیل‌شدن به یکی از قطب‌های تجارت و صادرات گیاهان دارویی کشور دانست و بر ضرورت عبور از خام‌فروشی، توسعه فرآوری و تکمیل زنجیره ارزش این محصولات تأکید کرد.

رئیس اتحادیه انجمن‌های علمی گیاهان دارویی کشور افزود: گلستان با برخورداری از بیش از یک‌هزار و ۷۰۰ گونه گیاهی که حدود ۴۰۰ گونه آن دارای خواص دارویی است، ظرفیت قابل‌توجهی برای توسعه اقتصادی در این حوزه دارد و باید در کنار طلای سفید و طلای سیاه، جایگاه طلای سبز نیز در اقتصاد استان تثبیت شود.

وی با اشاره به سابقه حدود ۴۰ ساله فعالیت خود در حوزه گیاهان دارویی افزود: گروه پیشرانان توسعه گیاهان دارویی کشور از سه سال گذشته با هدف پیشبرد برنامه‌های توسعه‌ای این بخش در استان‌های مختلف فعالیت خود را آغاز کرده و گلستان پانزدهمین استان میزبان این گروه است.

رضایی با بیان اینکه برنامه‌های توسعه‌ای این گروه بر اساس اسناد بالادستی، نقشه جامع علمی کشور، سند ملی گیاهان دارویی و طب سنتی و به‌ویژه سند الگوی کشت تدوین می‌شود، تصریح کرد: هدف، ساماندهی همه حلقه‌های زنجیره ارزش از تولید و کشت تا فرآوری، تجاری‌سازی و صادرات است.

وی با اشاره به پیشینه تاریخی گلستان در مسیرهای تجاری همچون جاده ابریشم و راه هخامنشی خاطرنشان کرد: این استان از گذشته جایگاه مهمی در مبادلات تجاری داشته و اکنون نیز می‌تواند با تکیه بر ظرفیت‌های طبیعی و تولیدی خود به یکی از مراکز مهم تجارت گیاهان دارویی تبدیل شود.

وی با تأکید بر ضرورت توجه به کیفیت محصولات به جای تمرکز صرف بر میزان تولید گفت: در حوزه گیاهان دارویی، معیار اصلی باید عیار و کیفیت مواد مؤثره محصولات باشد، نه صرفاً عملکرد وزنی؛ بنابراین لازم است گونه‌های اولویت‌دار متناسب با شرایط اقلیمی هر استان شناسایی و برای تولید و تجاری‌سازی آن‌ها برنامه‌ریزی شود.

این استاد پژوهش مؤسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور همچنین با تأکید بر ضرورت صیانت از منابع طبیعی اظهار کرد: توسعه کشت گیاهان دارویی نباید به قیمت کنار گذاشتن محصولات زراعی راهبردی مانند گندم تمام شود، بلکه باید از اراضی مستعد و عرصه‌های منابع طبیعی با رعایت اصول فنی و ارگانیک بهره گرفت و هم‌زمان حفظ و احیای این عرصه‌ها را در دستور کار قرار داد.

رضایی با اشاره به افزایش تقاضای منطقه‌ای و جهانی برای محصولات ارگانیک اظهار کرد: برخی کشورهای تولیدکننده سنتی گیاهان دارویی به دلیل مشکلات ناشی از مصرف کودهای شیمیایی و چالش‌های داخلی، با محدودیت‌هایی در صادرات مواجه شده‌اند و این شرایط فرصت مناسبی برای توسعه حضور ایران در بازارهای منطقه‌ای و بین‌المللی فراهم کرده است.

وی تشکیل شورای سیاست‌گذاری گیاهان دارویی استان را یکی از الزامات تحقق این هدف دانست و پیشنهاد کرد: این شورا به ریاست استاندار، دبیری سازمان جهاد کشاورزی و با مشارکت دانشگاه علوم پزشکی، دانشگاه گلستان، دانشکده کشاورزی، سازمان نظام مهندسی، اتاق بازرگانی و بهره‌برداران تشکیل شود تا با هم‌افزایی دستگاه‌ها و بخش خصوصی، موانع توسعه این صنعت برطرف شود.

رئیس اتحادیه انجمن‌های علمی گیاهان دارویی کشور همچنین از برنامه‌ریزی برای برگزاری نشست‌های تخصصی با مدیران حوزه گردشگری گلستان خبر داد و افزود: تلفیق ظرفیت‌های گردشگری سلامت و گیاهان دارویی می‌تواند زمینه‌ساز شکل‌گیری فرصت‌های اقتصادی جدید و تقویت زنجیره ارزش در استان باشد.

رضایی با اشاره به همراهی حدود ۷۰۰ استاد برجسته دانشگاهی در این حرکت ملی گفت: تاکنون از ۱۵ استان کشور بازدید شده و برنامه‌ریزی کرده‌ایم تا پایان سال، ۱۵ استان دیگر نیز تحت پوشش این طرح قرار گیرند و از ظرفیت علمی دانشگاهیان برای تدوین برنامه‌های عملیاتی توسعه گیاهان دارویی استفاده شود.

وی با انتقاد از وضعیت تجاری‌سازی گیاهان دارویی در کشور اظهار کرد: تاکنون هیچ‌یک از گونه‌های گیاهی کشور به‌صورت کامل و استاندارد در بخش تجارت و فرآوری ساماندهی نشده‌اند و این موضوع یکی از موانع مهم بهره‌برداری اقتصادی از ظرفیت‌های این حوزه است.