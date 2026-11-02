به گزارش خبرنگار مهر، امیر یوسفی ظهر دوشنبه در هفتمین جلسه کمیسیون کشاورزی و صنایع وابسته با اشاره به ظرفیت‌های گسترده گلستان در تولید محصولات کشاورزی و گیاهان دارویی اظهار کرد: محصولات تولیدی استان به دلیل کیفیت بالا و سلامت‌محور بودن، از توان رقابت در بازارهای داخلی و حتی جهانی برخوردارند، اما برخی مداخلات سازمانی و موانع موجود مانع تحقق کامل اهداف این بخش شده است.

سخنگوی دولت و بخش خصوصی گلستان با اشاره به فراهم شدن زمینه ورود سرمایه‌گذاران و توسعه صادرات افزود: در سفرهای انجام‌شده به کشورهای مختلف، ظرفیت‌ها و استقبال قابل‌توجهی برای عرضه گیاهان دارویی گلستان مشاهده شده است که باید با برنامه‌ریزی و حمایت مؤثر از این فرصت برای توسعه بازارهای صادراتی بهره برد.

وی با تأکید بر ضرورت حمایت همه‌جانبه از کشاورزان اظهار کرد: دغدغه اصلی کشاورز باید تولید محصول باکیفیت باشد، نه نگرانی درباره فروش، بازاریابی و مراحل پس از تولید؛ از این رو، فراهم کردن زیرساخت‌ها و ایجاد امنیت خاطر در تمام حلقه‌های زنجیره تولید تا عرضه، از وظایف مسئولان و متولیان این بخش است.

یوسفی در ادامه با انتقاد از تمرکز بیش از حد کشاورزی استان بر چند محصول اساسی گفت: نباید تمام ظرفیت کشاورزی گلستان به کشت گندم محدود شود؛ به‌ویژه اینکه کشاورزان پس از تحویل محصول در طرح خرید تضمینی، برای دریافت مطالبات خود ماه‌ها منتظر می‌مانند.

وی با بیان اینکه تأخیر در پرداخت مطالبات، قدرت مالی کشاورزان را کاهش می‌دهد، افزود: در شرایط تورمی کشور، ارزش واقعی پول دریافتی کشاورز به‌شدت افت می‌کند و این مسئله توان تأمین بذر و نهاده‌های مورد نیاز برای کشت بعدی را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

سخنگوی دولت و بخش خصوصی گلستان با اشاره به مشکلات فروش سیب‌زمینی با قیمت‌های کمتر از ۲۰ هزار تومان خاطرنشان کرد: کشاورزی که محصول خود را با قیمت پایین به فروش می‌رساند، در فصل بعد برای تأمین سرمایه و خرید نهاده‌های کشاورزی با مشکلات جدی مواجه می‌شود؛ بنابراین طراحی و اجرای یک نظام حمایتی کارآمد برای رفع این چالش‌ها ضروری است.