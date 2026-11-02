به گزارش خبرنگار مهر، علی‌اکبر مهقانی عصر دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: در حال حاضر سالانه حدود سه هزار و ۷۵۰ تن محصولات گیاهان دارویی در استان تولید می‌شود و زعفران، زیره، سیاه‌دانه، گل‌محمدی و اسطوخودوس از مهم‌ترین محصولات این بخش هستند.

وی با اشاره به سهم محصولات مختلف از سطح زیرکشت گیاهان دارویی استان افزود: از مجموع سه هزار و ۵۱۵ هکتار اراضی زیرکشت، هزار و ۵۸۰ هکتار به زعفران و هزار و ۳۹۰ هکتار به زیره اختصاص دارد.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی گلستان با بیان اینکه زمینه کشت قراردادی برخی گونه‌های گیاهان دارویی نیز فراهم شده است، گفت: شرکت‌هایی که مجوزهای لازم را دریافت کرده‌اند، در این حوزه فعالیت می‌کنند و پیش‌بینی می‌شود سطح زیرکشت این محصولات در سال آینده به حدود پنج هزار هکتار برسد.

مهقانی با تأکید بر ضرورت توسعه هدفمند گیاهان دارویی در استان گفت: با توجه به شرایط اقلیمی گلستان و محدودیت منابع آبی، این محصولات می‌توانند فرصت مناسبی برای بخش کشاورزی باشند، اما اجرای الگوی کشت نباید صرفاً بر مبنای میزان آب در دسترس باشد.

وی ادامه داد: بازار مصرف، صنایع تبدیلی و ظرفیت‌های فرآوری از مؤلفه‌هایی هستند که گاهی در برنامه‌ریزی‌های کشاورزی کمتر مورد توجه قرار می‌گیرند، در حالی که تدوین الگوی کشت اثربخش مستلزم بررسی هم‌زمان شرایط اقلیمی، بازار و صنایع وابسته است.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی گلستان با اشاره به وجود تعاونی‌های فعال در زنجیره ارزش و هفت مرکز فناوری در استان خاطرنشان کرد: الگوی کشت گیاهان دارویی از سال گذشته در حوزه باغبانی ابلاغ شده، اما این الگو نواقصی دارد که پیشنهادهای اصلاحی برای رفع آن‌ها ارائه شده است.

مهقانی همچنین نسبت به توسعه بدون برنامه کشت زعفران هشدار داد و گفت: گسترش کشت این محصول در گلستان باید بر اساس برنامه‌ریزی، رعایت الگوی کشت و متناسب با شرایط اقلیمی و ظرفیت زمین‌های کشاورزی انجام شود تا در آینده کشاورزان با مشکلات تولید و فروش مواجه نشوند.

وی ساماندهی بازار گیاهان دارویی را از دیگر ضرورت‌های توسعه این بخش دانست و پیشنهاد کرد: برای ایجاد بارانداز یا میدان تخصصی عرضه و فروش محصولات گیاهان دارویی در استان برنامه‌ریزی شود؛ مرکزی مشابه میدان‌های عرضه محصولات تره‌بار که بتواند به ساماندهی بازار و عرضه تخصصی این محصولات کمک کند.

مهقانی با تأکید بر اینکه افزایش سطح زیرکشت به‌تنهایی تضمین‌کننده توسعه این بخش نیست، اظهار کرد: بازارهای جهانی بیش از هر چیز به کیفیت محصولات، میزان مواد مؤثره، عصاره و اسانس گیاهان دارویی اهمیت می‌دهند؛ بنابراین تولید محصولات باکیفیت و برخوردار از استانداردهای مورد نیاز بازارهای هدف باید هم‌زمان با توسعه سطح زیرکشت در دستور کار قرار گیرد.