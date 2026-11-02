به گزارش خبرنگار مهر، محمدباقر رضایی ظهر دوشنبه در هفتمین جلسه کمیسیون کشاورزی و صنایع وابسته اظهار کرد: گلستان با برخورداری از بیش از هزار و ۷۰۰ گونه گیاهی که حدود ۴۰۰ گونه آن خاصیت دارویی دارند، ظرفیت قابل‌توجهی برای توسعه اقتصادی این بخش دارد.

وی با انتقاد از خام‌فروشی و صادرات فله‌ای گیاهان دارویی افزود: ارزش افزوده اصلی این محصولات در فرآوری، بسته‌بندی و ورود به صنایع مختلف است و بدون تکمیل زنجیره تولید تا تجارت، بخش مهمی از ظرفیت اقتصادی این حوزه از دست می‌رود.

رئیس اتحادیه انجمن‌های علمی گیاهان دارویی کشور انتخاب گونه‌های اولویت‌دار متناسب با اقلیم استان، آموزش کشاورزان و شناخت نیاز بازار را ضروری دانست و گفت: تولید باید بر اساس دانش فنی، کیفیت و عیار مواد مؤثره و استانداردهای بازار انجام شود.

رضایی همچنین خواستار تشکیل شورای سیاست‌گذاری توسعه گیاهان دارویی در گلستان به ریاست استاندار و با مشارکت جهاد کشاورزی، دانشگاه‌ها، اتاق بازرگانی و فعالان اقتصادی شد و تأکید کرد: این شورا باید برای توسعه کشت، صنایع فرآوری و صادرات برنامه اجرایی مشخصی تدوین کند.

وی با اشاره به برداشت بی‌رویه برخی گونه‌های خودرو، بر ضرورت حفاظت از منابع طبیعی و ساماندهی بهره‌برداری تأکید کرد و افزود: توسعه این بخش نباید به قیمت جایگزینی کشت محصولات راهبردی مانند گندم تمام شود.

رئیس اتحادیه انجمن‌های علمی گیاهان دارویی کشور در پایان از آمادگی حدود ۷۰۰ استاد و متخصص برای همکاری با گلستان خبر داد و گفت: تمرکز بر چند گونه دارای مزیت اقتصادی و ایجاد زنجیره کامل تولید، فرآوری و صادرات می‌تواند گیاهان دارویی را به منبع پایدار اشتغال، درآمد و ارزآوری استان تبدیل کند.