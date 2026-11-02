به گزارش خبرگزاری مهر، شاهزاده خالد بن سلمان وزیر دفاع عربستان در صفحه شخصی خود اعلام کرد که در تماسی تلفنی با «پیت هگست» با وزیر جنگ آمریکا درباره همکاری‌های راهبردی دفاعی و تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی گفت‌وگو کرده است.

وی افزود که در این تماس تلفنی، چشم‌انداز همکاری‌های راهبردی دفاعی میان دو کشور را بررسی کرد.

بن سلمان نوشت که دو طرف همچنین درباره آخرین تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی، تلاش‌ها برای کاهش تنش‌ها در منطقه و تداوم حملات نیروهای مسلح یمن به عربستان تبادل نظر کردند.

گفت وگو با وزیر نیروهای مسلح فرانسه

وزیر دفاع عربستان همچنین اعلام کرد که در تماس با کاترین ووترن، وزیر نیروهای مسلح فرانسه نیز به روابط راهبردی دفاعی ریاض و پاریس و راه‌های تقویت بیشتر این روابط پرداخته است.

به گفته بن سلمان، «دو طرف همچنین درباره تحولات منطقه‌ای و جهانی و راه‌های هماهنگی تلاش‌ها برای تقویت امنیت و ثبات در منطقه و جهان گفت‌وگو کردند.»