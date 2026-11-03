به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سبأ، جنگنده های سعودی یک کارگاه تولید پلاستیک را در منطقه شرعب واقع در بخش غربی شهر تعز بمباران کردند.

این نخستین باری نیست که جنگنده های سعودی اهداف غیر نظامی یمن را بمباران می کنند. روز گذشته نیز خبرنگار المسیره در استان تعز از حمله دشمن سعودی به بازاری در تعز و شهادت و زخمی شدن شماری بر اثر آن خبر داد.

چندی قبل نیز جنگنده‌های سعودی با دو حمله هوایی، دانشکده پزشکی دانشگاه الحدیده را در غرب یمن هدف قرار دادند.

علاوه بر آن مدارس، مساجد، تأسیسات نفت، برق و ارتباطات و همچنین کارگاه های تولیدی یمن نیز جزو بانک اهداف جنگنده های سعودی قرار دارند.