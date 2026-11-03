به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، ابراهیم عزیزی، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، در بازدید از این پژوهشگاه با محمدحسین شیخی، رئیس، معاونان و جمعی از مدیران این مجموعه دیدار و درباره راهبردهای ارتقای امنیت سایبری و توسعه فناوری‌های نوین کشور گفت‌وگو کرد.

رئیس پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات، در نشستی مشترک با تشریح مأموریت‌ها و فعالیت‌های این مجموعه در حوزه راهبری امنیت، از ارتقای سطح امنیت تجهیزات و سامانه‌های وزارت ارتباطات خبر داد و نقش پژوهشگاه را در پشتیبانی علمی و تخصصی از حفاظت زیرساخت‌های دستگاه‌های اجرایی تشریح کرد.

وی با اشاره به جایگاه پژوهشگاه در هماهنگی و راهبری امنیت سایبری کشور اظهار کرد: وزارت ارتباطات با اتکا به ظرفیت‌های علمی و تخصصی پژوهشگاه، در جایگاه دستگاه متولی و هماهنگ‌کننده، وضعیت امنیتی دستگاه‌های اجرایی را رصد و آسیب‌پذیری‌های سامانه‌های آن‌ها را ارزیابی می‌کند.

شیخی افزود: در این چارچوب، گزارش‌های تخصصی درباره مخاطرات امنیتی به دستگاه‌ها ارائه و بسته‌ها و وصله‌های امنیتی مورد نیاز برای رفع آسیب‌پذیری‌ها و مسدودسازی مسیرهای نفوذ در اختیار آن‌ها قرار می‌گیرد.

رئیس پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات همچنین با معرفی پروژه‌های اولویت‌دار این مجموعه در حوزه پایش و ارزیابی امنیت، به تشریح قابلیت‌های فنی سامانه‌ها و راهکارهای بومی طراحی‌شده پرداخت و بر آمادگی ظرفیت‌های تخصصی پژوهشگاه برای پاسخ‌گویی به نیازهای راهبردی دستگاه‌های اجرایی تأکید کرد.

امنیت پایدار در گرو اتکا به ظرفیت‌های فناورانه بومی است

ابراهیم عزیزی، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی نیز با اشاره به پیچیدگی روزافزون تهدیدات سایبری و اهمیت پدافند غیرعامل، تأکید کرد: دستیابی به امنیت پایدار در کشور مستلزم بهره‌گیری از توان تخصصی نخبگان و توسعه راهکارهای فناورانه بومی است.

وی با بیان اینکه اتکای نامطمئن به فناوری‌های وارداتی می‌تواند آسیب‌پذیری زیرساخت‌های اساسی کشور را افزایش دهد، بهره‌گیری از دستاوردهای علمی محققان داخلی را از الزامات صیانت از منافع ملی و حفاظت از زیرساخت‌های راهبردی دانست.

عزیزی همچنین با اشاره به تکالیف پیش‌بینی‌شده در برنامه هفتم پیشرفت، تحقق اهداف این برنامه را نیازمند هم‌افزایی دستگاه‌های متولی و تعامل مستمر مجموعه‌های پژوهشی با نهادهای تصمیم‌گیر عنوان کرد.

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، استقرار و توسعه کارورهای امنیت در لایه‌های مختلف شبکه را ضرورتی برای افزایش تاب‌آوری ساختار دیجیتال کشور دانست و بر تسریع در عملیاتی‌سازی این ظرفیت تأکید کرد.

وی در ادامه، با اشاره به اهمیت حفاظت از سامانه‌های تخصصی و حیاتی در دستگاه‌های مختلف، ارتقای امنیت سامانه‌های پردازش و حفاظت تصویری مجلس شورای اسلامی را نیز مورد تأکید قرار داد و از آمادگی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس برای حمایت قانونی و اعتباری از طرح‌ها و پروژه‌های فناورانه پژوهشگاه خبر داد.