به گزارش خبرگزاری مهر، محمدمهدی پوینده، با اشاره به اهمیت پدافند سایبری در صنعت نفت بیان کرد: با توجه به توسعه فناوری‌های دیجیتال و ضرورت استفاده از ظرفیت‌های هوش مصنوعی، توجه به ملاحظات امنیت سایبری اهمیت بیشتری یافته است و این موضوع در صنعت نفت مورد توجه مدیران و کارشناسان قرار دارد.

بر اساس اعلام وزارت نفت، وی با بیان اینکه استفاده از فناوری‌های جدید و هوش مصنوعی ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است، تأکید کرد: باید این فناوری‌ها را فرصتی برای توسعه و ارتقای عملکرد صنعت نفت در نظر گرفت، اما به‌کارگیری آن‌ها نیازمند دقت و رعایت ملاحظات امنیتی است. در این زمینه هماهنگی‌هایی با سازمان پدافند غیرعامل کشور و مجموعه‌های توانمند انجام شده است.

مدیرکل پدافند غیرعامل و مدیریت بحران وزارت نفت با تأکید بر اینکه رعایت الزام‌های امنیت سایبری مانعی برای توسعه دیجیتال نیست، بیان کرد: پدافند سایبری باید در کنار توسعه فناوری‌های دیجیتال مورد توجه قرار گیرد؛ زیرا رعایت این الزام‌ها به پایداری فناوری‌ها و فعالیت مجموعه‌های توسعه‌دهنده کمک می‌کند.

تقویت حفاظت از سامانه‌های کنترل صنعتی

پوینده درباره اقدام‌های انجام‌شده برای حفاظت از سامانه‌های کنترل صنعتی نیز توضیح داد: از سال گذشته اقدام‌های مناسبی در این زمینه انجام شده است که قطع دسترسی‌های غیرمجاز و ارتباطات غیرضروری و انجام بررسی‌های فنی و امنیتی در بازه‌های زمانی لازم را شامل می‌شود.

وی تأکید کرد: حفاظت از سامانه‌های کنترل صنعتی و تقویت امنیت سایبری، از الزام‌های مهم برای صیانت از زیرساخت‌های حیاتی صنعت نفت و استمرار فعالیت آن‌هاست.

با گسترش به‌کارگیری فناوری‌های دیجیتال در فرایندهای عملیاتی و مدیریتی صنعت نفت، حفاظت از شبکه‌های ارتباطی، سامانه‌های اطلاعاتی و تجهیزات کنترل صنعتی اهمیت بیشتری یافته است. از آنجا که اختلال در این زیرساخت‌ها می‌تواند بر استمرار فعالیت تأسیسات و فرایندهای تولید، انتقال و توزیع انرژی اثر بگذارد، ارتقای امنیت سایبری، شناسایی و مقابله با تهدیدهای احتمالی و پیشگیری از دسترسی‌های غیرمجاز از الزام‌های حفاظت از زیرساخت‌های حیاتی صنعت نفت به شمار می‌رود.