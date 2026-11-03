به گزارش خبرنگار مهر، پیش از ظهر سه شنبه در پی برخورد بیل مکانیکی با خطوط لوله گاز شهری در محل اجرای طرح تقاطع میدان سپاه، گاز مشترکان بلوار جمهوری، کوچه‌های ۱۰ تا ۱۸ و خیابان اخلاقی قطع شده است.

نیروهای امداد و تعمیرات شرکت گاز استان قم در محل حادثه حضور دارند و برای رفع مشکل و برقراری دوباره جریان گاز در مناطق یادشده در حال انجام اقدامات لازم هستند.

این دومین حادثه از همین نوع طی ۶ روز گذشته در قم است و پیش از این در تاریخ ۷ آبان یک بیل مکانیکی در حادثه مشابه با خطوط لوله انتقال گاز در سمیه برخورد کرد و دچار حریق و آتش سوزی شد.

همچنین پیش از این برخورد بیل مکانیکی خطوط لوله انتقال آب حادثه‌ساز شده بود.

این حوادث تکراری هشداری است برای اقدامات آینده لزوم توجه و جلوگیری از حفاری‌های غیر ایمن و غیر اصولی در شهر قم را افزایش می‌دهد.