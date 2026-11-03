به گزارش خبرگزاری مهر، مستند «زمستان طولانی» به کارگردانی حسن جعفری و تهیه کنندگی یاسر فریادرس در جشنواره BRICS+ به رقابت با فیلم های این جشنواره می نشیند.

مستند «زمستان طولانی» به مضمون مهاجرت می‌پردازد اما مهاجرت را نه نکوهش کرده است، نه تحسین بلکه شرایط زندگی که افراد را مجبور به مهاجرت می‌کند به تصویر کشیده است.

این مستند داستان زوج میانسالی است که در روستا زندگی می‌کنند و همه فرزندانشان به شهر مهاجرت کرده‌اند. مسئله زمستان طولانی مسئله بین ماندن و رها نکردن است.

این مستند به جشنواره بین‌المللی فیلم BRICS+ در روسیه راه پیدا کرده است؛ رویدادی سینمایی با هدف تقویت تبادلات فرهنگی و هنری میان کشورهای عضو بریکس و کشورهای همکار آن است. کشورهای عضو بریکس عبارتند از برزیل، روسیه، هند، چین، آفریقای جنوبی، ایران، مصر، اتیوپی، اندونزی، عربستان سعودی و امارات متحده عربی.

مستند «زمستان طولانی» پیش از این بهترین فیلم مستند جشنواره اوراسیای روسیه شد و همچنین در جشنواره پلوپنز یونان و دلالیسنیا ایتالیا حضور داشت.

این جشنواره بستری برای نمایش و معرفی آثار سینمایی از فرهنگ‌ها و ملیت‌های گوناگون فراهم می‌کند و میزبان فیلم‌های داستانی بلند، کوتاه و مستند است. همچنین با گرد هم آوردن فیلمسازان و فعالان سینمایی از کشورهای مختلف، به معرفی روایت‌های متنوع فرهنگی و گسترش همکاری‌های بین‌المللی در حوزه سینما کمک می‌کند.

امسال این جشنواره از ۳۰ اکتبر تا ۳ نوامبر برابر با ۸ تا ۱۲ آبان در سن پترزبورگ روسیه در حال برگزاری است.

این اثر محصول مشترک مرکز هنری رسانه‌ای نهضت و تولیدات مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی است.