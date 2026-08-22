توسعه تعاملات علمی و پژوهشی ایران و کشورهای بریکس

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری، محمدرضا هرمزی‌نژاد در چهاردهمین نشست وزیران علوم، فناوری و نوآوری بریکس (BRICS STI Ministerial Meeting) که در شهر چنای هند برگزار شد، حضور یافت.

این نشست با حضور نمایندگان کشورهای عضو بریکس و با هدف بررسی راهکارهای توسعه همکاری‌های علمی، فناورانه و نوآورانه، تقویت اقتصادهای دانش‌بنیان و بهره‌گیری از ظرفیت‌های مشترک کشورهای عضو برگزار شد. در این رویداد، نمایندگان کشورها درباره گسترش تعاملات علمی و فناوری، توسعه همکاری‌های نوآورانه و استفاده از توانمندی‌های متقابل در مسیر تقویت اقتصادهای مبتنی بر دانش، گفت‌وگو و تبادل نظر کردند.

رئیس بنیاد ملی علم ایران همچنین در حاشیه این نشست، با پروفسور اومش وی. واگماره، دبیر وزارت علوم و فناوری دولت هند، دیدار و گفت‌وگو کرد.

در این دیدار، طرفین ضمن بررسی ظرفیت‌های موجود، درباره راهکارهای گسترش همکاری‌های علمی، فناورانه و نوآورانه میان جمهوری اسلامی ایران و هند تبادل نظر کردند. فرصت‌های همکاری مشترک در چارچوب بریکس و بهره‌گیری از ظرفیت‌های این سازوکار برای توسعه تعاملات علمی و فناورانه میان دو کشور، از دیگر محورهای گفت‌وگو در این دیدار بود.

گفتنی‌ست کشورهای عضو بریکس شامل برزیل، روسیه، هند، چین، آفریقای جنوبی، مصر، اتیوپی، ایران، عربستان سعودی، امارات متحده عربی و اندونزی هستند و جمهوری اسلامی ایران از اول ژانویه ۲۰۲۴ به عضویت کامل این گروه درآمده است.