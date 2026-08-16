حضور «زمستان طولانی» در جشنواره فیلم مستند اوراسیا

به گزارش خبرگزاری مهر، مستند «زمستان طولانی» به کارگردانی حسن جعفری و تهیهکنندگی یاسر فریادرس، به دهمین جشنواره بینالمللی فیلم مستند اوراسیا در روسیه راه یافت.
جشنواره بینالمللی فیلم مستند اوراسیا از سال ۲۰۱۶ برگزار و تمرکزش روی مستندهای مرتبط با مسائل اجتماعی، سیاسی، تاریخی و فضای کشورهای پساشوروی است.
این اثر روایت زندگی زوج سالمندی در یکی از روستاهای شمال کشور است که به دلیل شرایط فرزندشان ناچار به فکر مهاجرت به شهر می افتند. موضوع فیلم داستان ماندن و رفتن است؛ داستان پیرمرد ۷۸ سالهای که از روستا به شهر برود میمیرد.
دهمین دوره این جشنواره از ۲۸ سپتامبر ۲ اکتبر ۲۰۲۶ برابر با ۶ تا ۱۰ مهر در ۲ شهر مینسک در بلاروس و اسمولنسک در روسیه برگزار خواهد شد.
مستند «زمستان طولانی» پیش از این به جشنواره دلا لسینیا در ایتالیا و جشنواره بینالمللی فیلم مردمنگارانه NAFA راه پیدا کرده است. همچنین این اثر نامزد جایزه بهترین کارگردانی در بخش نیمه بلند و نامزد دریافت جایزه بهترین مستند از نگاه مخاطبان در نهمین دوره جشنواره تلویزیونی مستند شده است.
«زمستان طولانی» محصول مرکز هنری رسانهای نهضت و مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی است که برای اولین بار در جشنواره بین المللی فیلم مستند «سینماحقیقت» به نمایش درآمد.
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