«زمستان طولانی» بهترین فیلم جشنواره مستند اوراسیا شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مرکز هنری رسانه‌ای نهضت، مراسم اختتامیه دهمین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم مستند کشورهای مشترک‌المنافع «Eurasia.Doc» روز ۱۰ مهر (۲ اکتبر ۲۰۲۶) در شهر مینسک بلاروس برگزار شد و «زمستان طولانی» در میان آثار برگزیده جشنواره قرار گرفت و جایزه بهترین فیلم این دوره را دریافت کرد.

جشنواره «Eurasia.Doc» با تمرکز بر سینمای مستند و روایت مسائل و تحولات جوامع، بستری برای گردهمایی مستندسازان، فیلمسازان، روزنامه‌نگاران و کارشناسان از کشورهای مختلف فراهم کرد.

در دهمین دوره این جشنواره، ۳۶۱ فیلم از ۱۴ کشور در بخش اصلی حضور داشتند و «زمستان طولانی» در بخش مسابقه اصلی با دیگر آثار راه‌یافته به رقابت پرداخت.

«زمستان طولانی» محصول مرکز هنری رسانه‌ای نهضت و مرکز گسترش سینمای تجربی است که زندگی یک زوج سالخورده در روستایی در شمال کشور را روایت می‌کند؛ زوجی که در پی دشواری‌های زندگی و بیماری همسر، با تصمیمی سخت برای ماندن در روستا یا رفتن به شهر مواجه می‌شوند.

دهمین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم مستند کشورهای مشترک‌المنافع از ۲۸ سپتامبر تا ۲ اکتبر ۲۰۲۶ برابر با ۶ تا ۱۰ مهر در شهرهای اسمولنسک روسیه و مینسک بلاروس برگزار شد و آثاری از کشورهای مختلف از جمله روسیه، ایران، ترکیه، بلاروس، قزاقستان، قرقیزستان، ازبکستان، مولداوی و ... در آن حضور داشتند.