به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از یثار، سید علیرضا فاطمیان‌پور مدیرکل امور فرهنگی و تبلیغات بنیاد شهید و امور ایثارگران گفت: از تاریخ ۸ الی ۱۳ آبان، به مناسبت شهادت شهید محمدحسین فهمیده و سالروز تسخیر لانه جاسوسی به دست دانشجویان پیرو خط امام(ره)، هفته دانش‌آموز نام گرفته که با برنامه‌های متکثر در سراسر کشور برگزار می‌شود.

وی اضافه کرد: بر اساس شیوه‌نامه ابلاغی، در این هفته تمرکز اصلی بر بحث روایتگری در مدارس است. راویانی که از مجموعه‌های ارتباطی بنیاد شهید و امور ایثارگران راهبری می‌شوند، در مدارس شاهد حضور یافته و با دانش‌آموزان گفتگو می‌کنند تا به تبیین وضعیت موجود، ماهیت جنگ و نحوه مواجهه با استکبار جهانی، به‌ویژه آمریکا، بپردازند. این برنامه‌ها شامل برگزاری مسابقات و گفتگوهای نیم‌ساعته با دانش‌آموزان است تا روایت‌های آموزنده ای از شهدا در ابعاد مختلف بیان شود.

راهپیمایی ۱۳ آبان؛ میزبانی ویژه در مقابل بنیاد شهید

مدیرکل امور فرهنگی و تبلیغات بنیاد شهید و امور ایثارگران با اشاره به اهمیت راهپیمایی ۱۳ آبان در برابر لانه جاسوسی، تأکید کرد: امسال نیز این مراسم با شور و کیفیت بسیار بالا برگزار خواهد شد. با توجه به اینکه ساختمان بنیاد شهید در مسیر راهپیمایی دانش‌آموزان قرار دارد، تلاش کردیم میزبانی از آن‌ها را نسبت به سال‌های گذشته جذاب‌تر و با کیفیت‌تر انجام دهیم.

وی در ادامه به برگزاری مجموعه غرفه‌های «پردیس سلام شهید» اشاره کرد و گفت: حدود ۱۶ غرفه در مقابل ساختمان بنیاد شهید و وزارت جهاد کشاورزی و با مشارکت یکدیگر نصب خواهد شد. این غرفه‌ها شامل برنامه‌های فرهنگی و هنری و توزیع اقلام تبلیغاتی، فرهنگی و پذیرایی می‌باشد. از سوی دیگر، ۸ غرفه اختصاصی بنیاد شهید و امور ایثارگران نیز در این پردیس برقرار خواهد بود که در میان آن‌ها سازمان‌هایی چون بانک دی، بیمه دی، سازمان اقتصادی کوثر، مجموعه‌های سیاحتی کوثر، بسیج و شهرستان‌های تهران حضور فعال خواهند داشت.

فاطمیان‌پور در خصوص برنامه‌های جانبی هفته دانش‌آموز افزود: توسط بنیاد شهید و امور ایثارگران تهران بزرگ، گروه‌های سرود دانش‌آموزی، اجراهای متنوعی خواهند داشت و از ساعت ۹ صبح تا پایان مراسم برنامه‌های میدانی در محل اجرا خواهد شد همچنین دانش‌آموزان می‌توانند با مشارکت فعال دست نوشته‌ها و شعارهای خود را، بر تابلوها نقش بزنند.

مدیرکل امور فرهنگی و تبلیغات بنیاد شهید و امور ایثارگران همچنین از یک اقدام نوآورانه برای سال جاری خبر داد و گفت: برای نخستین بار، با هماهنگی اداره کل آموزش بنیاد شهید و امور ایثارگران ، فضایی در ساختمان «شهید ترک‌نژاد» فراهم شده است تا از سال جاری، مرکز و مبدأ حرکت مدارس شاهد تهران از روبروی بنیاد شهید باشد. امسال بیش از ۱۰۰۰ نفر دانش‌آموز از مدارس مختلف اعلام آمادگی کرده‌اند تا در صبح روز ۱۳ آبان حرکت خود را به صورت منسجم از مقابل ساختمان بنیاد شهید به سمت محل اصلی مراسم آغاز کنند.

تکریم شهدای دانش‌آموز؛ نگاهی به مظلومیت نسل آینده

فاطمیان‌پور درباره برنامه‌های ویژه برای گرامیداشت شهدای دانش‌آموز، اظهار داشت: ما در یکی از غرفه‌های خود، ویژه برنامه‌ای برای شهدای دانش‌آموزی که طی سال گذشته به شهادت رسیده‌اند خصوصا دانش‌آموزان میناب در نظر گرفته‌ایم و قرار است تصاویر و پوسترهای این عزیزان در اختیار دانش‌آموزان قرار گیرد تا در مراسم ۱۳ آبان شرکت کنند. هدف ما از این اقدام این است که از طریق رسانه‌ها، این مظلومیت ویژه بیشتر به گوش مخاطبین جهانی برسد.

مدیرکل امور فرهنگی و تبلیغات بنیاد شهید و امور ایثارگران از تمامی خانواده‌های شهدا، ایثارگران و همکاران خواست تا در روز ۱۳ آبان در مقابل ساختمان بنیاد شهید حضور یافته و همگام با خادمین خود در این مراسم بزرگ شرکت کنند.