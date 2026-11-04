به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایثار، هاشم صابریان مدیرکل آموزش بنیاد شهید و امور ایثارگران، در حاشیه راهپیمایی یوم‌الله ۱۳ آبان با اشاره به حضور گسترده اقشار مختلف مردم در این مراسم اظهار کرد: به حمدالله امسال شور و شعور حضور مردم در راهپیمایی ۱۳ آبان را متفاوت از سال‌های گذشته شاهد هستیم و این حضور پرشور، به‌ویژه در میان دانش‌آموزان، جلوه ویژه‌ای دارد.

وی با اشاره به حضور حدود ۲ هزار دانش‌آموز مدارس شاهد تهران در راهپیمایی امسال افزود: برای نخستین بار، دانش‌آموزان مدارس شاهد حرکت دسته‌جمعی خود را از مقابل ساختمان مرکزی بنیاد شهید و امور ایثارگران آغاز کردند و پس از حضور در برنامه‌های فرهنگی پیش‌بینی‌شده، به سمت محل اصلی برگزاری راهپیمایی حرکت کردند.

صابریان با اشاره به جایگاه تاریخی ۱۳ آبان به‌عنوان روز ملی مبارزه با استکبار جهانی و روز دانش‌آموز ادامه داد: این روز یادآور ایستادگی ملت ایران در برابر استکبار جهانی و تجدید عهد با آرمان‌های انقلاب اسلامی است. حضور نسل نوجوان و دانش‌آموز در این مراسم نیز نشان‌دهنده اهمیت انتقال این آرمان‌ها و ارزش‌ها به نسل‌های آینده است.

مدیرکل آموزش بنیاد شهید و امور ایثارگران با اشاره به حضور اقشار مختلف مردم در راهپیمایی امسال، این حضور را نشانه همبستگی و همراهی مردم دانست و گفت: امسال شاهد حضور همه اقشار در صحنه هستیم و دانش‌آموزان نیز با شور و نشاط در این اجتماع حضور پیدا کرده‌اند.

وی همچنین با توصیف ۱۳ آبان به‌عنوان روز استکبارستیزی و با اشاره به تحولات سیاسی روز، از این مناسبت به‌عنوان روز شکست دشمنان ایران و ایرانی یاد کرد و ابراز خرسندی کرد که راهپیمایی امسال با حضور پررنگ مردم و دانش‌آموزان برگزار شده است.