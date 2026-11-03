به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایثار، هاشم صابریان مدیرکل آموزش بنیاد شهید و امور ایثارگران، از آمادگی کامل مدارس شاهد در سطح تهران و شهرستان‌ها خبر داد و گفت: ما در سطح شهر تهران حدود ۱۲۰ مدرسه شاهد و در مجموع با احتساب شهرستان‌های استان تهران، تقریباً ۱۷۰ مدرسه شاهد داریم که همگی برای حضور پرشور در مراسم ۱۳ آبان اعلام آمادگی کرده‌اند. نکته حائز اهمیت این است که امسال نه تنها مدارس شاهد، بلکه مدارس عادی نیز با اشتیاق فراوان در این مراسم مشارکت خواهند داشت.

وی افزود: در ایام هفته دانش‌آموز، برنامه‌های ویژه‌ای از جمله روایت‌گری، خاطره‌گویی از شهدا و بیان ویژگی‌های اخلاقی و رفتاری آنان در مراسم صبحگاه مدارس شاهد برگزار شده تا پیوند معنوی دانش‌آموزان با شهدا مستحکم‌تر شود.

تفاوت ماهوی ۱۳ آبان امسال: از تقابل تا ملموس شدن دشمنی

مدیرکل آموزش بنیاد شهید و امور ایثارگران با اشاره به حساسیت‌های زمانی و مکانی امسال، تفاوت‌های اصلی این مناسبت را با سال‌های گذشته تشریح کرد و گفت: ۱۳ آبان امسال دو ویژگی عمده دارد؛ نخست اینکه جریان جنگ و درگیری‌ها اکنون به نقطه سرنوشت‌ساز خود رسیده و نیاز به همدلی مردمی و نمایش پشتوانه مردمی میدان و دیپلماسی، مشهودتر است، دوم اینکه، امسال اولین سالی است که تبعات دشمنی‌های استکبار جهانی با حمله جنایتکارانه به کشور و شهادت رهبر شهید و جنایت میناب، برای تمام ایرانیان، بلکه تمام جهان، و حتی بخش زیادی از جمله مردم خود آمریکا، ملموس و مشهود شده است.

صابریان با اشاره به همزمانی این مراسم با تحولات سیاسی و انتخابات آمریکا، خاطرنشان کرد: حضور ما در ۱۳ آبان، در واقع نوعی پاسخ به زورآزمایی‌های دشمن و اعلام خونخواهی شهدا و حمایت از رهبری است. ما در این میدان، هم در حس انتقام و تقاص خون شهدا هستیم و هم در مقام پاسداری از میثاق‌های تاریخی.

مبداء حرکت مدارس شاهد؛ پیامی به جهانیان

وی با اشاره به تصمیم مدیریت بنیاد شهید و امور ایثارگران برای تغییر در شیوه حضور در این مراسم، افزود: تصمیم بر این شد که مدارس شاهد، مبدأ و محل تجمع دسته جمعی دانش‌آموزان باشند. این حرکت نمادی از میثاق، عهد و پیمان با شهدا و دانش‌آموزانی است که در میدان‌های نبرد جان شیرین خود را بخشیدند. حرکت دسته جمعی دانش‌آموزان از مدارس شاهد به سمت محل اصلی راهپیمایی، خود پیامی قدرتمند به دنیا مخابره می‌کند.

بلوغ سیاسی دانش‌آموزان؛ از مدرسه تا خیابان

صابریان در پایان، بر نقش مهم بلوغ فکری و سیاسی دانش‌آموزان تأکید کرد و گفت: دانش‌آموز ما امروز به سطحی از بلوغ رسیده است که می‌داند زمان حضور در میدان است. حضور آن‌ها در کنار اقشار مختلف مردم و مسئولان، نشان‌دهنده آن است که آن‌ها با درک صحیح از شرایط کشور، خود را بخشی از این حرکت بزرگ می‌دانند. انتظار داریم شاهد راهپیمایی بسیار پرشور و پرمعنایی باشیم که هم از نظر شعور و هم از نظر شور و جمعیت، فراتر از سال‌های گذشته باشد.