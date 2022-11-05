به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالله مرتضوی مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان‌های تهران و دبیر دومین فصل‌واره فرهنگی و هنری «ایثار» گفت: دومین فصل‌واره فرهنگی و هنری «ایثار» در ۴۰ مدرسه شهرستان‌های استان تهران از ۸ تا ۱۸ آبان طبق برنامه‌ریزی صورت گرفته برای بیش از ۱۵ هزار دانش‌‎آموز مقاطع مختلف تحصیلی شهرستان‌های استان تهران اجرا می شود. برنامه‌های فرهنگی و هنری با محوریت شهدای دانش‌آموز است.

وی یادآور شد: بخش «چهل چراغ» دومین فصل‌واره فرهنگی و هنری «ایثار» با شعار رفیق شهیدم امسال به‌ دنبال معرفی و الگو قرار دادن دانش‌آموزان شهید علی‌اصغر لری‎گویینی، آرشام سرایداران و محمدرضا کشاورز از شهدای حادثه تروریستی حضرت شاه‌چراغ شیراز است. رویکرد این رویداد تماماً فرهنگی و هنری است و اجراهای سرود، برگزاری تئاتر و برنامه‌های نمایشی، نقالی، قصه‌گویی و پرده‌خوانی عمده برنامه‌های این رویداد است و اساساً تمام برنامه‌ها به زبان هنر بیان می‌شود و به همین دلیل در مدارس استقبال بی‌نظیری وجود دارد.

مرتضوی تأکید کرد: تمرکز فصل‌واره بر اجرای برنامه‌های فرهنگی و هنری در روستاها و شهرستان‌های کمتر برخوردار استان تهران است و در همین راستا حتی مدارس انتخاب شده نیز شامل این نکته هستند چراکه تلاش می کنیم رویکردی در راستای عدالت فرهنگی داشته باشیم.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان‌های تهران در ادامه توضیح داد: در تاریخ ۸ آبان همزمان با آغاز هفته بسیج دانش‌آموزی و سالروز شهادت شهید محمدحسین فهمیده و روز نوجوان، دومین فصل واره فرهنگی و هنری «ایثار» با عنوان رفیق شهیدم به همت بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان‌های تهران و همکاری اداره‌ کل آموزش و پرورش شهرستان‌های استان تهران و حوزه هنری استان‌ تهران شروع شده است و این برنامه با اجرای روزانه ۵ فعالیت هنری در مدارس در هر شهرستان دنبال می‌شود و تا ۱۸ آبان ادامه خواهد داشت.

وی در پایان سخنان خود گفت: این رویداد فرهنگی و هنری طی روزهای گذشته تاکنون در شهرستان‌های پیشوا و قرچک ورامین، جواد آباد و شهر قدس برگزار شده است و شهرستان‌های رباط کریم، شهر ری، اسلامشهر و پاکدشت از ۱۰ تا ۱۸ آبان میزبان گروه‌های هنری فصل‌واره فرهنگی و هنری «ایثار» بخش «چهل چراغ» است و برنامه‌ها در ۲ نوبت صبح و عصر اجرا می‌شود. در مدارس طی هر برنامه از ۳۰۰ تا ۵۰۰ دانش آموز مخاطب فعالیت‌های هنری گروه‌ها وجود دارد که تا روز ۱۸ آبان طبق برنامه‌ریزی صورت گرفته در ۴۰ مدرسه برای بیش از ۱۵ هزار دانش‌‎آموز مقاطع مختلف تحصیلی شهرستان‌های مورد نظر برنامه اجرا می‌شود.